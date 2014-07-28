Если к концу лета сделают обещанные 4100, то 5000 с НГ вполне могут.
Почему? Он высказывался на эту тему?
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Додано: Суб 14 кві, 2018 09:36
Если к концу лета сделают обещанные 4100, то 5000 с НГ вполне могут.
Почему? Он высказывался на эту тему?
Додано: Суб 14 кві, 2018 09:37
)))
Додано: Суб 14 кві, 2018 12:33
Всем спасибо за обсуждение 29,3.Всё как бы и верно, всё перечисленное логично.Но что то не сходится.Ну сами посудите.Неожиданности уже были в прошлом году, курс оказался ниже, т о в этом могли уже более точно рассчитать.Предвыборные успехи - тоже рано так играть курсом, вполне можно было эту курсовую победу сделать и в следующем году.там до выборов тоже время есть.Нет, к сожалению, это скорее всего не основное.Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 14 кві, 2018 14:41
Не очень понятно, что Вы имели ввиду. Если можно, чуть разъясните.
P.s. Хотя в профессионализме не уверен.
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:03
Я имею ввиду то, что пока точно непонятно, как высчитали объявленный курс, откуда он взялся.Ну не с неба ж свалился.Т е что то умножали, плюсовали, отнимали.Т е как я выразился образовалась некая формула, при вычислении которой появилось на свет 29,3.Формулу эту делали , как я заметил, специалисты.Нужно понимать, что даже если самый высокий руководитель типа министр тупой. то он имеет замов и советников компенсирующих его тупизну .Поэтому я более чем уверен, что курс был рассчитан верно с учётом тех составляющих формулы, которые были в момент расчёта.И теперь утверждаю, что из формулы что то убрали, изменили.И связано это с изменением финансовой политики, завязанной на кредитование.Говорить, что нам неожиданно упали на голову миллиардные поступления от экспорта или таможни очень наивно, всё это оценивается и погрешность не более нескольких процентов.
ПС склоняюсь к простому тут уже высказанному мнению, что наверстаем...поэтому из зелёного танка я вылазить не собираюсь, наоборот броню буду наращивать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:27
Я писал по твоему посту, что в интернете эта история размножилась на несколько знаменитых воротил.А по крипте в данном случае ещё рано что то присовокупливать.Точно так же кто то и доллар по 40 покупал и что теперь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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