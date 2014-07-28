Если к концу лета сделают обещанные 4100, то 5000 с НГ вполне могут.
Почему? Он высказывался на эту тему?
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Додано: Суб 14 кві, 2018 09:36
Если к концу лета сделают обещанные 4100, то 5000 с НГ вполне могут.
Почему? Он высказывался на эту тему?
Додано: Суб 14 кві, 2018 09:37
)))
Додано: Суб 14 кві, 2018 12:33
Всем спасибо за обсуждение 29,3.Всё как бы и верно, всё перечисленное логично.Но что то не сходится.Ну сами посудите.Неожиданности уже были в прошлом году, курс оказался ниже, т о в этом могли уже более точно рассчитать.Предвыборные успехи - тоже рано так играть курсом, вполне можно было эту курсовую победу сделать и в следующем году.там до выборов тоже время есть.Нет, к сожалению, это скорее всего не основное.Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 14 кві, 2018 14:41
Не очень понятно, что Вы имели ввиду. Если можно, чуть разъясните.
P.s. Хотя в профессионализме не уверен.
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:03
Я имею ввиду то, что пока точно непонятно, как высчитали объявленный курс, откуда он взялся.Ну не с неба ж свалился.Т е что то умножали, плюсовали, отнимали.Т е как я выразился образовалась некая формула, при вычислении которой появилось на свет 29,3.Формулу эту делали , как я заметил, специалисты.Нужно понимать, что даже если самый высокий руководитель типа министр тупой. то он имеет замов и советников компенсирующих его тупизну .Поэтому я более чем уверен, что курс был рассчитан верно с учётом тех составляющих формулы, которые были в момент расчёта.И теперь утверждаю, что из формулы что то убрали, изменили.И связано это с изменением финансовой политики, завязанной на кредитование.Говорить, что нам неожиданно упали на голову миллиардные поступления от экспорта или таможни очень наивно, всё это оценивается и погрешность не более нескольких процентов.
ПС склоняюсь к простому тут уже высказанному мнению, что наверстаем...поэтому из зелёного танка я вылазить не собираюсь, наоборот броню буду наращивать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:27
Я писал по твоему посту, что в интернете эта история размножилась на несколько знаменитых воротил.А по крипте в данном случае ещё рано что то присовокупливать.Точно так же кто то и доллар по 40 покупал и что теперь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:51
Очкарик
Ну, эта история в отношении крипты, насчет продать когда туда ломятся пересични, была более актуальна в конце прошлого года, я ее даже сам вспоминал (правда еще с лета-ранней осени , поэтому не мог найти нормальную точку входа и ерзался внутри дня, только мне это быстро надоело ).
Сейчас же рынок относительно спокоен и большей мерой уже сдулся. Но потенциал сдувания еще есть, и это даже хорошо, можно будет купить есче. Еще лучше будет когда будет везде звучать всеобщее разочарование.
Вообще оценка долгосрочных (недельных) основных графиков вносит некоторое понимание происходящего, но правда не полное
Это новый вид активов, к-рый вполне имеет право на жизнь в эпоху интернета, цифровых технологий, виртуализации и искусственных интелектов.
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