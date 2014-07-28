Додано: Суб 14 кві, 2018 12:33

Всем спасибо за обсуждение 29,3.Всё как бы и верно, всё перечисленное логично.Но что то не сходится.Ну сами посудите.Неожиданности уже были в прошлом году, курс оказался ниже, т о в этом могли уже более точно рассчитать.Предвыборные успехи - тоже рано так играть курсом, вполне можно было эту курсовую победу сделать и в следующем году.там до выборов тоже время есть.Нет, к сожалению, это скорее всего не основное.Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.