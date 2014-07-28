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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 09:36

  freeze написав:...........
А наливать где-то с 1 января 2019 года, сделать что-нибудь такое запоминающее - типа минимальную зарплату 5-6 тысяч гривен.

Если к концу лета сделают обещанные 4100, то 5000 с НГ вполне могут. :)

  ЛАД написав:Могу понять большую контрабанду с Венгрией, с Польшей, но при этом удивляет относительно весьма низкие показатели с Беларусью.

А Бацька этим не удивлен.

Почему? Он высказывался на эту тему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 09:37

  ЛАД написав:А что он имеет ввиду, когда обещает, что система не превратится в металлолом? Кто-нибудь знает?


))) https://www.youtube.com/watch?v=ty-ymKiKXxo
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 12:33

Всем спасибо за обсуждение 29,3.Всё как бы и верно, всё перечисленное логично.Но что то не сходится.Ну сами посудите.Неожиданности уже были в прошлом году, курс оказался ниже, т о в этом могли уже более точно рассчитать.Предвыборные успехи - тоже рано так играть курсом, вполне можно было эту курсовую победу сделать и в следующем году.там до выборов тоже время есть.Нет, к сожалению, это скорее всего не основное.Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:41

  Vitl написав:..... Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.

Не очень понятно, что Вы имели ввиду. Если можно, чуть разъясните.
P.s. Хотя в профессионализме не уверен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:03

  ЛАД написав:
  Vitl написав:..... Основное это то, что изменилась формула расчёта, какой то элемент в ней или убрали или перевернули знак на противоположный, на 3 гривны просто так не ошибаются и не перестраховываются.при всей бездарности правительства. я уверен. что там однако профессионалы.

Не очень понятно, что Вы имели ввиду. Если можно, чуть разъясните.
P.s. Хотя в профессионализме не уверен.


Я имею ввиду то, что пока точно непонятно, как высчитали объявленный курс, откуда он взялся.Ну не с неба ж свалился.Т е что то умножали, плюсовали, отнимали.Т е как я выразился образовалась некая формула, при вычислении которой появилось на свет 29,3.Формулу эту делали , как я заметил, специалисты.Нужно понимать, что даже если самый высокий руководитель типа министр тупой. то он имеет замов и советников компенсирующих его тупизну .Поэтому я более чем уверен, что курс был рассчитан верно с учётом тех составляющих формулы, которые были в момент расчёта.И теперь утверждаю, что из формулы что то убрали, изменили.И связано это с изменением финансовой политики, завязанной на кредитование.Говорить, что нам неожиданно упали на голову миллиардные поступления от экспорта или таможни очень наивно, всё это оценивается и погрешность не более нескольких процентов.
ПС склоняюсь к простому тут уже высказанному мнению, что наверстаем...поэтому из зелёного танка я вылазить не собираюсь, наоборот броню буду наращивать :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

http://veselka.mobi/12apr18/story1.html Это тот самый анекдот. Кстати, кто помнит первоначальное значение слова анекдот?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:27

  Очкарик написав:http://veselka.mobi/12apr18/story1.html Это тот самый анекдот. Кстати, кто помнит первоначальное значение слова анекдот?


Я писал по твоему посту, что в интернете эта история размножилась на несколько знаменитых воротил.А по крипте в данном случае ещё рано что то присовокупливать.Точно так же кто то и доллар по 40 покупал и что теперь :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:51

Очкарик

Ну, эта история в отношении крипты, насчет продать когда туда ломятся пересични, была более актуальна в конце прошлого года, я ее даже сам вспоминал (правда еще с лета-ранней осени :D , поэтому не мог найти нормальную точку входа и ерзался внутри дня, только мне это быстро надоело :) ).
Сейчас же рынок относительно спокоен и большей мерой уже сдулся. Но потенциал сдувания еще есть, и это даже хорошо, можно будет купить есче. 8) Еще лучше будет когда будет везде звучать всеобщее разочарование.
Вообще оценка долгосрочных (недельных) основных графиков вносит некоторое понимание происходящего, но правда не полное :lol:
Это новый вид активов, к-рый вполне имеет право на жизнь в эпоху интернета, цифровых технологий, виртуализации и искусственных интелектов.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 10:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

До дискусії, розвязаної в "Контексті..." https://24tv.ua/the_washington_post_opu ... yi_n953001
а під шумок ще й Ізраїль дав під дих, уже значно болючіше https://24tv.ua/na_naybilshiy_u_siriyi_ ... iv_n952959
В даній ситуації дуже показовою є позиція Берліну. Реальний стан справ міцного союзу кремля і рейхстагу (Рим, звично, там же ж) став кінцево наочним. В даному контексті важливі дві речі: євро і далі буде дороге, може й дорожче ніж зараз, особливо, після недавніх слів ЄЦБ про руйнацію євроекономіки дорогим євро; "ефект Макрона", поведінка і дії якого зразу після зустрічі з Трампом стали серйозно шкодити фрау. "Ефект Макрона" (його поява, перемога і поведінка) дуже важливі для нас в світлі близьких виборів (і дискусії щодо нових обличь, яка тут не так давно була).
Дороге євро для нашої нац валюти - гуд (навіть в світлі теми валдепо, яку я недавно піднімав). Але є дорога нафта, що для нас зле в світлі критичної енергозалежності. А нафта і буде дорога, адже це значне здорожчання всіх полімерів, що частково нівелює переваги від дорогого євро німецької економіки і додатково утраблює економіку решти "чехій".
П.С. Щодо курсу, продовжую вважати, що йдемо під 27 (десь в район 26,5-26,8).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 14:43

  orest написав: Щодо курсу, продовжую вважати, що йдемо під 27 (десь в район 26,5-26,8).


реально никуда не идем...болтаемся в коридоре 25,8-26,4
считаю, что можем пойти вверх/вниз только по приказу сверху

НБУ нащупал баланс и гнать курс вниз на 25,0-25,50 нет резона (єкспортери
будуть не в захваті)
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