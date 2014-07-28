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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 909910911912
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:03

  orest написав:До дискусії, розвязаної в "Контексті..." https://24tv.ua/the_washington_post_opu ... yi_n953001
а під шумок ще й Ізраїль дав під дих, уже значно болючіше https://24tv.ua/na_naybilshiy_u_siriyi_ ... iv_n952959
В даній ситуації дуже показовою є позиція Берліну. Реальний стан справ міцного союзу кремля і рейхстагу (Рим, звично, там же ж) став кінцево наочним. В даному контексті важливі дві речі: євро і далі буде дороге, може й дорожче ніж зараз, особливо, після недавніх слів ЄЦБ про руйнацію євроекономіки дорогим євро; "ефект Макрона", поведінка і дії якого зразу після зустрічі з Трампом стали серйозно шкодити фрау. "Ефект Макрона" (його поява, перемога і поведінка) дуже важливі для нас в світлі близьких виборів (і дискусії щодо нових обличь, яка тут не так давно була).
Дороге євро для нашої нац валюти - гуд (навіть в світлі теми валдепо, яку я недавно піднімав). Але є дорога нафта, що для нас зле в світлі критичної енергозалежності. А нафта і буде дорога, адже це значне здорожчання всіх полімерів, що частково нівелює переваги від дорогого євро німецької економіки і додатково утраблює економіку решти "чехій".
П.С. Щодо курсу, продовжую вважати, що йдемо під 27 (десь в район 26,5-26,8).


Сумно за то, что вокруг происходит.Цивилизованный мир, т с.Но похоже по другому пока никак.Движения гривны в текущих пределах меня давно уже перестали волновать.Даже не представляю, кто ради 30-50 копеек ходит и меняет зажатые в кулах несколько тысяч.Хотя это реально тоже заработок, достойное занятие безработного инженегра, и т п.Частое и с большими суммами мелькание в обменных местах могут повлечь молоток в голову, поэтому профессия небезопасная.Евро будет расти и гривне это выгодно, но идём к 27...Это очень частое явление, такого каламбурчика.Я с ним сталкиваюсь каждый день при рассмотрении торговых стратегий по другим инструментам.Просто нужно разделять краткосрок и среднесрок.По различным временным периодам, но говоря непосредственно можно сказать - гривна вырастет и гривна упадёт.И сказать это одновременно, но упадёт в краткосрок. а вырастет в среднесрок.Ну в долгосрок не нужно надеюсь напоминать, что нас ждёт 30, ой :D 20...точнее посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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