orest написав:До дискусії, розвязаної в "Контексті..." https://24tv.ua/the_washington_post_opu ... yi_n953001 а під шумок ще й Ізраїль дав під дих, уже значно болючіше https://24tv.ua/na_naybilshiy_u_siriyi_ ... iv_n952959 В даній ситуації дуже показовою є позиція Берліну. Реальний стан справ міцного союзу кремля і рейхстагу (Рим, звично, там же ж) став кінцево наочним. В даному контексті важливі дві речі: євро і далі буде дороге, може й дорожче ніж зараз, особливо, після недавніх слів ЄЦБ про руйнацію євроекономіки дорогим євро; "ефект Макрона", поведінка і дії якого зразу після зустрічі з Трампом стали серйозно шкодити фрау. "Ефект Макрона" (його поява, перемога і поведінка) дуже важливі для нас в світлі близьких виборів (і дискусії щодо нових обличь, яка тут не так давно була). Дороге євро для нашої нац валюти - гуд (навіть в світлі теми валдепо, яку я недавно піднімав). Але є дорога нафта, що для нас зле в світлі критичної енергозалежності. А нафта і буде дорога, адже це значне здорожчання всіх полімерів, що частково нівелює переваги від дорогого євро німецької економіки і додатково утраблює економіку решти "чехій". П.С. Щодо курсу, продовжую вважати, що йдемо під 27 (десь в район 26,5-26,8).
Сумно за то, что вокруг происходит.Цивилизованный мир, т с.Но похоже по другому пока никак.Движения гривны в текущих пределах меня давно уже перестали волновать.Даже не представляю, кто ради 30-50 копеек ходит и меняет зажатые в кулах несколько тысяч.Хотя это реально тоже заработок, достойное занятие безработного инженегра, и т п.Частое и с большими суммами мелькание в обменных местах могут повлечь молоток в голову, поэтому профессия небезопасная.Евро будет расти и гривне это выгодно, но идём к 27...Это очень частое явление, такого каламбурчика.Я с ним сталкиваюсь каждый день при рассмотрении торговых стратегий по другим инструментам.Просто нужно разделять краткосрок и среднесрок.По различным временным периодам, но говоря непосредственно можно сказать - гривна вырастет и гривна упадёт.И сказать это одновременно, но упадёт в краткосрок. а вырастет в среднесрок.Ну в долгосрок не нужно надеюсь напоминать, что нас ждёт 30, ой 20...точнее посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.