Додано: Нед 15 кві, 2018 21:59

orest



Привіт. Про євро я як про один з позитивних факторів на фоні багатьох негативних



Привет.Что то мы с тобой, как ты и писал раньше, самые активные, несмотря даже на неактивность.Я и дописал, чтобы народ не путался.Я уже от себя поясняю, что возможно по ходу доллар подрастёт, но это в краткосрок.Потом, я надеюсь, что к майским упадёт, это среднесрок.

По рублю - не столь сам рубль интересен нам, сколь связь с ним гривны.Сам рубль будет падать, но...Авторитетные источники сказали мне, что после некоторого падения, рубль вернётся в старый коридор до 60.Т е на просадках можно и подбирать.Я просто им не увлекаюсь.А гривна скорее всего уже на него никак не реагирует.Хотя если манипулятивно захотят подвигать и гривну, то рубль может стать информационным поводом, запустят новости, что мол рубль тащит за собой.Но у нас так всё зарегулировано, что на момент мне кажется,что от действий по плану ничего не свернёт.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.