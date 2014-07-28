orest написав:До дискусії, розвязаної в "Контексті..." https://24tv.ua/the_washington_post_opu ... yi_n953001 а під шумок ще й Ізраїль дав під дих, уже значно болючіше https://24tv.ua/na_naybilshiy_u_siriyi_ ... iv_n952959 В даній ситуації дуже показовою є позиція Берліну. Реальний стан справ міцного союзу кремля і рейхстагу (Рим, звично, там же ж) став кінцево наочним. В даному контексті важливі дві речі: євро і далі буде дороге, може й дорожче ніж зараз, особливо, після недавніх слів ЄЦБ про руйнацію євроекономіки дорогим євро; "ефект Макрона", поведінка і дії якого зразу після зустрічі з Трампом стали серйозно шкодити фрау. "Ефект Макрона" (його поява, перемога і поведінка) дуже важливі для нас в світлі близьких виборів (і дискусії щодо нових обличь, яка тут не так давно була). Дороге євро для нашої нац валюти - гуд (навіть в світлі теми валдепо, яку я недавно піднімав). Але є дорога нафта, що для нас зле в світлі критичної енергозалежності. А нафта і буде дорога, адже це значне здорожчання всіх полімерів, що частково нівелює переваги від дорогого євро німецької економіки і додатково утраблює економіку решти "чехій". П.С. Щодо курсу, продовжую вважати, що йдемо під 27 (десь в район 26,5-26,8).
Сумно за то, что вокруг происходит.Цивилизованный мир, т с.Но похоже по другому пока никак.Движения гривны в текущих пределах меня давно уже перестали волновать.Даже не представляю, кто ради 30-50 копеек ходит и меняет зажатые в кулах несколько тысяч.Хотя это реально тоже заработок, достойное занятие безработного инженегра, и т п.Частое и с большими суммами мелькание в обменных местах могут повлечь молоток в голову, поэтому профессия небезопасная.Евро будет расти и гривне это выгодно, но идём к 27...Это очень частое явление, такого каламбурчика.Я с ним сталкиваюсь каждый день при рассмотрении торговых стратегий по другим инструментам.Просто нужно разделять краткосрок и среднесрок.По различным временным периодам, но говоря непосредственно можно сказать - гривна вырастет и гривна упадёт.И сказать это одновременно, но упадёт в краткосрок. а вырастет в среднесрок.Ну в долгосрок не нужно надеюсь напоминать, что нас ждёт 30, ой 20...точнее посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
orest написав:До дискусії, розвязаної в "Контексті..." https://24tv.ua/the_washington_post_opu ... yi_n953001 а під шумок ще й Ізраїль дав під дих, уже значно болючіше https://24tv.ua/na_naybilshiy_u_siriyi_ ... iv_n952959 В даній ситуації дуже показовою є позиція Берліну. Реальний стан справ міцного союзу кремля і рейхстагу (Рим, звично, там же ж) став кінцево наочним. В даному контексті важливі дві речі: євро і далі буде дороге, може й дорожче ніж зараз, особливо, після недавніх слів ЄЦБ про руйнацію євроекономіки дорогим євро; "ефект Макрона", поведінка і дії якого зразу після зустрічі з Трампом стали серйозно шкодити фрау. "Ефект Макрона" (його поява, перемога і поведінка) дуже важливі для нас в світлі близьких виборів (і дискусії щодо нових обличь, яка тут не так давно була). Дороге євро для нашої нац валюти - гуд (навіть в світлі теми валдепо, яку я недавно піднімав). Але є дорога нафта, що для нас зле в світлі критичної енергозалежності. А нафта і буде дорога, адже це значне здорожчання всіх полімерів, що частково нівелює переваги від дорогого євро німецької економіки і додатково утраблює економіку решти "чехій". П.С. Щодо курсу, продовжую вважати, що йдемо під 27 (десь в район 26,5-26,8).
Сумно за то, что вокруг происходит.Цивилизованный мир, т с.Но похоже по другому пока никак.Движения гривны в текущих пределах меня давно уже перестали волновать.Даже не представляю, кто ради 30-50 копеек ходит и меняет зажатые в кулах несколько тысяч.Хотя это реально тоже заработок, достойное занятие безработного инженегра, и т п.Частое и с большими суммами мелькание в обменных местах могут повлечь молоток в голову, поэтому профессия небезопасная.Евро будет расти и гривне это выгодно, но идём к 27...Это очень частое явление, такого каламбурчика.Я с ним сталкиваюсь каждый день при рассмотрении торговых стратегий по другим инструментам.Просто нужно разделять краткосрок и среднесрок.По различным временным периодам, но говоря непосредственно можно сказать - гривна вырастет и гривна упадёт.И сказать это одновременно, но упадёт в краткосрок. а вырастет в среднесрок.Ну в долгосрок не нужно надеюсь напоминать, что нас ждёт 30, ой 20...точнее посмотрим.
Привіт. Про євро я як про один з позитивних факторів на фоні багатьох негативних (зменшення обсягів надходження валюти, падіння цін желіза, торг недоолімпійців, ріст тіні і ЧР і тд (все перераховував недавно)). Про курс це я про до кінця квітня, виходячи з назви теми і недавнього допису про перспективи квітня-травня. Від завтра буду уважно спостерігати за рублем. Думаю сьогоднішня зустріч в Лондоні може принести чергові сюрпризи для роснацвалюти (США і Великобританія на низькому старті по нових санкціях. Німеччину також практично вклали в прокрустове ложе цугцвангу тай сотні мільярдів китайського експорту США видавлює на ринки контрольовані 11 друзями Берліну... а євро дороге...)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Привіт. Про євро я як про один з позитивних факторів на фоні багатьох негативних
Привет.Что то мы с тобой, как ты и писал раньше, самые активные, несмотря даже на неактивность.Я и дописал, чтобы народ не путался.Я уже от себя поясняю, что возможно по ходу доллар подрастёт, но это в краткосрок.Потом, я надеюсь, что к майским упадёт, это среднесрок. По рублю - не столь сам рубль интересен нам, сколь связь с ним гривны.Сам рубль будет падать, но...Авторитетные источники сказали мне, что после некоторого падения, рубль вернётся в старый коридор до 60.Т е на просадках можно и подбирать.Я просто им не увлекаюсь.А гривна скорее всего уже на него никак не реагирует.Хотя если манипулятивно захотят подвигать и гривну, то рубль может стать информационным поводом, запустят новости, что мол рубль тащит за собой.Но у нас так всё зарегулировано, что на момент мне кажется,что от действий по плану ничего не свернёт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Я уже от себя поясняю, что возможно по ходу доллар подрастёт, но это в краткосрок.Потом, я надеюсь, что к майским упадёт, это среднесрок.
Всё логично. Так и должно быть. Из личных наблюдений - апрель в промтоварной рознице не очень, мало гривны у людей, клиенты жалуются, активность низкая. Первый квартал несмотря на зиму был гораздо лучше, чем этот апрель. Продовольственная розница вероятно стабильна, кушать хочется всегда.
Вот кстати вроде истину Василь написал, то что я эмпирически почувствовал:
Василь-Рівне написав:Обсяг грошової бази в Україні за березень скоротився на 2,9% - до 393,232 млрд грн.
Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по пессимистичному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар. Такие данные обнародовала пресс-служба Минэкономразвития.
Согласно прогнозу, по оптимистичному сценарию, средний курс нацвалюты в 2018 году ожидается в районе 26 грн/доллар, а средний курс в 2019 году – 27 грн/доллар.
Кроме того, аналитики дали прогнозы и по курсу доллара на конец 2018 и 2019 годов. Так, пессимистичный сценарий консенсус-прогноза предполагает, что на конец 2018 года курс может составить 30 грн/доллар, а в конце 2019 года – 34 грн/доллар.
По оптимистичному сценарию, курс нацвалюты на конец 2018 года может составить 27 грн/доллар, а на конец 2019 года – 28 грн/доллар. Согласно консенсус-прогнозу, медиана по прогнозируемому курсу нацвалюты на конец 2018 года составит 29,15 грн/доллар, на конец 2019 года – 30,42 грн/доллар. ............
Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по пессимистичному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар. Такие данные обнародовала пресс-служба Минэкономразвития.
Согласно прогнозу, по оптимистичному сценарию, средний курс нацвалюты в 2018 году ожидается в районе 26 грн/доллар, а средний курс в 2019 году – 27 грн/доллар.
Кроме того, аналитики дали прогнозы и по курсу доллара на конец 2018 и 2019 годов. Так, пессимистичный сценарий консенсус-прогноза предполагает, что на конец 2018 года курс может составить 30 грн/доллар, а в конце 2019 года – 34 грн/доллар.
По оптимистичному сценарию, курс нацвалюты на конец 2018 года может составить 27 грн/доллар, а на конец 2019 года – 28 грн/доллар. Согласно консенсус-прогнозу, медиана по прогнозируемому курсу нацвалюты на конец 2018 года составит 29,15 грн/доллар, на конец 2019 года – 30,42 грн/доллар. ............
Сейчас ситуация видоизменилась.В расчётах и планах оперируют цифрами . которые нужно вернуть за долги.Т е реально у нас этих ярдов как бы нет.А все на них опираются.Напомню, что кроме госдолга. кот тут и везде многие приводят, есть частные долги в несколько раз большие.И эти валютные долги тоже большей частью нужно выкупать на межбанке.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.