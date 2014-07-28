RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 910911912913
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:25

  ЛАД написав: обслуживание - безвозвратные потери, отдаём чисто свои деньги. А 110,5 млрд грн. это грубо 4 млрд. долл. - почти половина поступлений от заробитчан, кот. мы радуемся.

по ссылке вроде не указано что 110 млрд это обслуживание валютных долгов.
mephala
 
Повідомлень: 2909
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:56

  ЛАД написав:Меня в этих данных об ожиданиях предпринимателей удивила цифра инфляции (думаю, реальная инфляция будет выше) и то, что при таких цифрах курса и инфляции они
"ожидают рекордного с 2011 года повышения уровня деловой активности".


))) Невзирая на ухудшение макроэкономических показателей, предприниматели ожидают рекордного с 2011 года повышения уровня деловой активности./c/

Мне кажется это был опрос обитателей сумасшедшего дома, иначе трудно объяснить логические пассажи этой цитаты. :roll:

Прямо перефразировать диалог из В бой идут одни старики:
- Как у тебя там, маэстро ?
- Всё нормально, падаю
- Не дрейфь, я ожидаю, что ты сегодня побъёшь рекорд высоты
freeze
4
 
Повідомлень: 7558
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2846 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:32

Уровень инфляции, согласно прогнозам, в 2018 году составит 9,7% (декабрь к декабрю). В 2019 году цены вырастут на 8%, в 2020 году – на 6,8%, в 2021 году – на 6,4%.

Не оставляют надежд на обуздание инфляции и ожидания относительно роста тарифов. В частности, в консенсус-прогнозе Минэкономразвития отмечается, что тарифы тормозить не планируют: до 2021 года коммуналка продолжит дорожать на 10-22% в год.

Так, согласно прогнозу, цены на горячую воду и отопление в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году – на 10%, в 2020 году – на 11%, в 2021 году – на 20%.

Цены на электроэнергию в стране еще в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году – на 22,5%, в 2020 году – на 15%, в 2021 году – на 12,5%.

А природный газ в течение ближайших трех лет и вовсе будет дорожать на 20% ежегодно
............
На 2018 год прогнозы экспертов по средней зарплате колеблются в пределах 8400-9400 грн.

На 2019 год – 9470-10 680 грн.

На 2020 год – 10 200-12 750 грн.

На 2021 год – 11 150-14 490 грн.

При этом экономисты в таком «бумажном» росте зарплат не видят ни для отечественной экономики в целом, ни для украинцев в частности ничего позитивного. Эксперты поясняют, что один и тот же консенсус-прогноз от МЭРТ дает рост экономики в 2019 году на 3,1%, а рост зарплат – более чем на 18%. Такое декларативное увеличение зарплат без привязки к экономике приведет к росту инфляции и массовым увольнениям – у работодателей просто не найдется ресурсов, чтобы выплатить всем увеличенные почти на 20% зарплаты.
https://comments.ua/money/617760-stalo-izvestno-kakimi-kurs.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Странноватые прогнозы от МЭРТ. Правда, немного удивило, что по ссылке на источник статья совсем на др. тему. Интересно было бы почитать оригинал. Никто не встречал?

P.s. Нашёл - http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9230
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2940 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 910911912913
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5082
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6301
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.