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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 910911912913
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:25

  ЛАД написав: обслуживание - безвозвратные потери, отдаём чисто свои деньги. А 110,5 млрд грн. это грубо 4 млрд. долл. - почти половина поступлений от заробитчан, кот. мы радуемся.

по ссылке вроде не указано что 110 млрд это обслуживание валютных долгов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 09:56

  ЛАД написав:Меня в этих данных об ожиданиях предпринимателей удивила цифра инфляции (думаю, реальная инфляция будет выше) и то, что при таких цифрах курса и инфляции они
"ожидают рекордного с 2011 года повышения уровня деловой активности".


))) Невзирая на ухудшение макроэкономических показателей, предприниматели ожидают рекордного с 2011 года повышения уровня деловой активности./c/

Мне кажется это был опрос обитателей сумасшедшего дома, иначе трудно объяснить логические пассажи этой цитаты. :roll:

Прямо перефразировать диалог из В бой идут одни старики:
- Как у тебя там, маэстро ?
- Всё нормально, падаю
- Не дрейфь, я ожидаю, что ты сегодня побъёшь рекорд высоты
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:32

Уровень инфляции, согласно прогнозам, в 2018 году составит 9,7% (декабрь к декабрю). В 2019 году цены вырастут на 8%, в 2020 году – на 6,8%, в 2021 году – на 6,4%.

Не оставляют надежд на обуздание инфляции и ожидания относительно роста тарифов. В частности, в консенсус-прогнозе Минэкономразвития отмечается, что тарифы тормозить не планируют: до 2021 года коммуналка продолжит дорожать на 10-22% в год.

Так, согласно прогнозу, цены на горячую воду и отопление в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году – на 10%, в 2020 году – на 11%, в 2021 году – на 20%.

Цены на электроэнергию в стране еще в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году – на 22,5%, в 2020 году – на 15%, в 2021 году – на 12,5%.

А природный газ в течение ближайших трех лет и вовсе будет дорожать на 20% ежегодно
............
На 2018 год прогнозы экспертов по средней зарплате колеблются в пределах 8400-9400 грн.

На 2019 год – 9470-10 680 грн.

На 2020 год – 10 200-12 750 грн.

На 2021 год – 11 150-14 490 грн.

При этом экономисты в таком «бумажном» росте зарплат не видят ни для отечественной экономики в целом, ни для украинцев в частности ничего позитивного. Эксперты поясняют, что один и тот же консенсус-прогноз от МЭРТ дает рост экономики в 2019 году на 3,1%, а рост зарплат – более чем на 18%. Такое декларативное увеличение зарплат без привязки к экономике приведет к росту инфляции и массовым увольнениям – у работодателей просто не найдется ресурсов, чтобы выплатить всем увеличенные почти на 20% зарплаты.
https://comments.ua/money/617760-stalo-izvestno-kakimi-kurs.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Странноватые прогнозы от МЭРТ. Правда, немного удивило, что по ссылке на источник статья совсем на др. тему. Интересно было бы почитать оригинал. Никто не встречал?

P.s. Нашёл - http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:08

  mephala написав:
  ЛАД написав: обслуживание - безвозвратные потери, отдаём чисто свои деньги. А 110,5 млрд грн. это грубо 4 млрд. долл. - почти половина поступлений от заробитчан, кот. мы радуемся.

по ссылке вроде не указано что 110 млрд это обслуживание валютных долгов.

Сейчас уже не помню точно (когда писал, проверял на сайте минфина), но если даже не валютные, то государство (т.е. мы все) эти деньги теряет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:13

  ЛАД написав:
Украинский бизнес ожидает девальвации гривны и спрогнозировал обменный курс на уровне выше 29 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные опроса украинских предприятий, которые провел Нацбанк в первом квартале 2018 года.

А когда украинский бизнес прогнозировал что-то иное, кроме девальвации гривны? :?: 8)
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:46

Загонялы или нет, вот в чем вопрос :?:

:twisted:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/04/18/636105/
Кабмин определился с макропрогнозом на 2019-2021
Обменный курс гривни (в среднем за период) - 30,5 грн/доллар.


Причем в прошлогодней трехлетней резолюции 2018-2020 тоже упоминалась эта цифра
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:32

  Alex2007 написав::twisted:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/04/18/636105/
Кабмин определился с макропрогнозом на 2019-2021
Обменный курс гривни (в среднем за период) - 30,5 грн/доллар.


Причем в прошлогодней трехлетней резолюции 2018-2020 тоже упоминалась эта цифра


Мне не понятно другое, почему они ляпают своим языком и дальше и глазом не моргнут.И почему до сих пор никто внятно не выступил с разъяснением разницы в 3 гривны по не просто прогнозируемому курсу, а по утверждённому :?:
очень похоже, что правильная моя(и не только) версия зависимости от мвф. Сейчас транш опять замаячил и финполитика будет развёрнута на 180 градусов.Под транши нужно и можно допечатать гривен, как известно чем больше тем лучше, чтоб на всё хватило, поэтому и курс станет как нужно...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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