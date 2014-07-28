ЛАД написав:Меня в этих данных об ожиданиях предпринимателей удивила цифра инфляции (думаю, реальная инфляция будет выше) и то, что при таких цифрах курса и инфляции они "ожидают рекордного с 2011 года повышения уровня деловой активности".
))) Невзирая на ухудшение макроэкономических показателей, предприниматели ожидают рекордного с 2011 года повышения уровня деловой активности./c/
Мне кажется это был опрос обитателей сумасшедшего дома, иначе трудно объяснить логические пассажи этой цитаты.
Прямо перефразировать диалог из В бой идут одни старики: - Как у тебя там, маэстро ? - Всё нормально, падаю - Не дрейфь, я ожидаю, что ты сегодня побъёшь рекорд высоты
Уровень инфляции, согласно прогнозам, в 2018 году составит 9,7% (декабрь к декабрю). В 2019 году цены вырастут на 8%, в 2020 году – на 6,8%, в 2021 году – на 6,4%.
Не оставляют надежд на обуздание инфляции и ожидания относительно роста тарифов. В частности, в консенсус-прогнозе Минэкономразвития отмечается, что тарифы тормозить не планируют: до 2021 года коммуналка продолжит дорожать на 10-22% в год.
Так, согласно прогнозу, цены на горячую воду и отопление в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году – на 10%, в 2020 году – на 11%, в 2021 году – на 20%.
Цены на электроэнергию в стране еще в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году – на 22,5%, в 2020 году – на 15%, в 2021 году – на 12,5%.
А природный газ в течение ближайших трех лет и вовсе будет дорожать на 20% ежегодно ............ На 2018 год прогнозы экспертов по средней зарплате колеблются в пределах 8400-9400 грн.
На 2019 год – 9470-10 680 грн.
На 2020 год – 10 200-12 750 грн.
На 2021 год – 11 150-14 490 грн.
При этом экономисты в таком «бумажном» росте зарплат не видят ни для отечественной экономики в целом, ни для украинцев в частности ничего позитивного. Эксперты поясняют, что один и тот же консенсус-прогноз от МЭРТ дает рост экономики в 2019 году на 3,1%, а рост зарплат – более чем на 18%. Такое декларативное увеличение зарплат без привязки к экономике приведет к росту инфляции и массовым увольнениям – у работодателей просто не найдется ресурсов, чтобы выплатить всем увеличенные почти на 20% зарплаты.
Украинский бизнес ожидает девальвации гривны и спрогнозировал обменный курс на уровне выше 29 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные опроса украинских предприятий, которые провел Нацбанк в первом квартале 2018 года.
А когда украинский бизнес прогнозировал что-то иное, кроме девальвации гривны?
Кабмин определился с макропрогнозом на 2019-2021 Обменный курс гривни (в среднем за период) - 30,5 грн/доллар.
Причем в прошлогодней трехлетней резолюции 2018-2020 тоже упоминалась эта цифра
Мне не понятно другое, почему они ляпают своим языком и дальше и глазом не моргнут.И почему до сих пор никто внятно не выступил с разъяснением разницы в 3 гривны по не просто прогнозируемому курсу, а по утверждённому очень похоже, что правильная моя(и не только) версия зависимости от мвф. Сейчас транш опять замаячил и финполитика будет развёрнута на 180 градусов.Под транши нужно и можно допечатать гривен, как известно чем больше тем лучше, чтоб на всё хватило, поэтому и курс станет как нужно...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.