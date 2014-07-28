Уровень инфляции, согласно прогнозам, в 2018 году составит 9,7% (декабрь к декабрю). В 2019 году цены вырастут на 8%, в 2020 году – на 6,8%, в 2021 году – на 6,4%.



Не оставляют надежд на обуздание инфляции и ожидания относительно роста тарифов. В частности, в консенсус-прогнозе Минэкономразвития отмечается, что тарифы тормозить не планируют: до 2021 года коммуналка продолжит дорожать на 10-22% в год.



Так, согласно прогнозу, цены на горячую воду и отопление в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году – на 10%, в 2020 году – на 11%, в 2021 году – на 20%.



Цены на электроэнергию в стране еще в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году – на 22,5%, в 2020 году – на 15%, в 2021 году – на 12,5%.



А природный газ в течение ближайших трех лет и вовсе будет дорожать на 20% ежегодно

............

На 2018 год прогнозы экспертов по средней зарплате колеблются в пределах 8400-9400 грн.



На 2019 год – 9470-10 680 грн.



На 2020 год – 10 200-12 750 грн.



На 2021 год – 11 150-14 490 грн.



При этом экономисты в таком «бумажном» росте зарплат не видят ни для отечественной экономики в целом, ни для украинцев в частности ничего позитивного. Эксперты поясняют, что один и тот же консенсус-прогноз от МЭРТ дает рост экономики в 2019 году на 3,1%, а рост зарплат – более чем на 18%. Такое декларативное увеличение зарплат без привязки к экономике приведет к росту инфляции и массовым увольнениям – у работодателей просто не найдется ресурсов, чтобы выплатить всем увеличенные почти на 20% зарплаты.