Додано: Сер 18 кві, 2018 19:19

Вы сами писали, что по аналогии с прошлым годом, когда ср. курс оказался на гривню (?, точно не помню) ниже прогнозного, то же может получиться и в этом году, т.е. будет, к примеру, 28,3. Правда, для этого всё равно надо во втором полугодии иметь курс за 30, в чём я тоже сомневаюсь. Хотя ... В жизни всегда есть место подвигу.Торг баланс продолжает расти (в "-"), с МВФ непонятки (не уверен, что в этом году дадут), удастся ли приватизация в запланир. объёмах - не уверен, продажи земли в этом году не будет - практически уверен.Что ещё? Урожай и цены на зерно и руду-металл?Цены на зерно пока особо не растут (хорошо хоть не падают), какой будет урожай пока неизвестно. По ценам на руду-металл есть разные прогнозы, в т.ч. достаточно пессимистические.Если МВФ денег не даст, еврооблиги будут весьма дОроги (если вообще удастся разместить), что уже признаёт и минфин. Кроме того, для их размещения курс придётся заметно опустить - при дорогой гривне, думаю, их покупать не будут, боясь девала. Надо будет поднять доллар, как было сделано в январе.Насчёт возможного летнего падения доллара. Возможно. Но уже писал, что вполне вероятно дно этого года мы уже видели.В общем, я не разделяю оптимизма"а, хотя и у него оптимизм достаточно сдержанный, в отличие от некоторых персонажей в трамвае.В прошлом году, кстати, план по доходам бюджета не выполнили. Если будет с курсом такая бодяга, как сейчас, то в этом году не выполним ещё больше, с вытекающими последствиями. Похоже, у нас есть 2 игрока (как минимум, правительство и НБУ), кот. имеют разные цели и действуют, скажем, не совсем согласованно. В результате (кроме прочих причин) и невыполнение прогнозов. Уже, кстати, были высказывания минфина против ставки 17%.Короче, поживём, увидим. При неблагоприятных условиях можем увидеть и Ваши цифры.