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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:19

Vitl
Вы сами писали, что по аналогии с прошлым годом, когда ср. курс оказался на гривню (?, точно не помню) ниже прогнозного, то же может получиться и в этом году, т.е. будет, к примеру, 28,3. Правда, для этого всё равно надо во втором полугодии иметь курс за 30, в чём я тоже сомневаюсь. Хотя ... В жизни всегда есть место подвигу. :)

Торг баланс продолжает расти (в "-"), с МВФ непонятки (не уверен, что в этом году дадут), удастся ли приватизация в запланир. объёмах - не уверен, продажи земли в этом году не будет - практически уверен.
Что ещё? Урожай и цены на зерно и руду-металл?
Цены на зерно пока особо не растут (хорошо хоть не падают), какой будет урожай пока неизвестно. По ценам на руду-металл есть разные прогнозы, в т.ч. достаточно пессимистические.
Если МВФ денег не даст, еврооблиги будут весьма дОроги (если вообще удастся разместить), что уже признаёт и минфин. Кроме того, для их размещения курс придётся заметно опустить - при дорогой гривне, думаю, их покупать не будут, боясь девала. Надо будет поднять доллар, как было сделано в январе.
Насчёт возможного летнего падения доллара. Возможно. Но уже писал, что вполне вероятно дно этого года мы уже видели.
В общем, я не разделяю оптимизма orest"а, хотя и у него оптимизм достаточно сдержанный, в отличие от некоторых персонажей в трамвае.

В прошлом году, кстати, план по доходам бюджета не выполнили. Если будет с курсом такая бодяга, как сейчас, то в этом году не выполним ещё больше, с вытекающими последствиями. Похоже, у нас есть 2 игрока (как минимум, правительство и НБУ), кот. имеют разные цели и действуют, скажем, не совсем согласованно. В результате (кроме прочих причин) и невыполнение прогнозов. Уже, кстати, были высказывания минфина против ставки 17%.

Короче, поживём, увидим. При неблагоприятных условиях можем увидеть и Ваши цифры.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:45

Кстати, о зерне и не только.
По состоянию на 17 апреля 2018 года Украина исчерпала шесть квот на беспошлинный экспорт в рамках Зоны свободной торговли с ЕС.

Об этом сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

В перечень закрытых квот вошли мед, солод и пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, а также пшеница и кукуруза.

Также Украина использовала вторую квартальную квоту на экспорт мяса птицы и полугодовую - на сливочное масло. Среди дополнительных квот, выделенных в конце прошлого года, также уже закрыты четыре: на мед, обработанные томаты, пшеницу и кукурузу. На 95% исчерпаны объемы беспошлинных поставок на крупы и муку.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2018/04/18/7080621/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:07

ЛАД

В прошедшем прогноз 27,2 был завышен с реальным средним 26,6.В пропорции это ок 29,3 на 28,6.Но тогда вы правильно согласились, что всё равно такое длительное и ещё не окончательное снижение курса доллара до среднего значения сможет скомпенсировать курс за 30.Это маловероятно, т к без транша сложно будет набрать приличную сумму для погашения долга а сентябре, плюс так резко не могут уронить курс, будет паника, а там и выборы близко - тоже не с руки девал.В общем, чё они чешут я непанимэ .Лучше бы уже молчали, ну вот кому нужен был этот последний прогноз с цифрами за 30, при том как у всех на глазах курс отстаёт на 3 грн.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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