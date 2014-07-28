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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:39

Vitl
На погашение долгов в этом году денег хватает и так. Другое дело, что ЗВР (особенно "чистые) заметно уменьшатся, но это можно вполне пережить.
А насчёт резкого подъёма ... С 26,47 21.11.2017 до 28,88 23.01.2018 поднялись без особой паники. :) Кто мешает повторить?
"ещё не окончательное снижение курса" - это большой вопрос. Что-то мне кажется, что минимум этого года мы уже видели (голову на отсечение давать не буду :) ). А подниматься доллар в этом году может начать не в августе-сентябре, а, например, в мае. Если "инвесторам" в ОВГЗ дадут выйти с прибылью 8,5% за счёт доходности + около 9% за счёт курса, т.е. порядка 17 или больше % в сумме за полгода (в валюте!), буду считать НБУ полными идиотами. Или, как вариант, останется предположить, что эти ОВГЗ покупали сами ... кто - голова НБУ? премьер? или, боюсь сказать, сам ...
И ещё. Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов. А они растут и при падающем долларе. При росте доллара добавится 2-3% к инфляции 15-20% (реальной, а не госстатовской). Это люди переживут. Так, что думаю, курс 30-31 вполне нормально. Тем более, до выборов ещё далеко, а за месяц-два до выборов можно начать его снижать.
Ну и последнее. Курс 30 при неблагоприятном стечении обстоятельств совсем не исключаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:13

#freeЛАД

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#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД

Хто ще не плюсанув? :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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  #<1 ... 911912913914
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