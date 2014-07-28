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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:39

Vitl
На погашение долгов в этом году денег хватает и так. Другое дело, что ЗВР (особенно "чистые) заметно уменьшатся, но это можно вполне пережить.
А насчёт резкого подъёма ... С 26,47 21.11.2017 до 28,88 23.01.2018 поднялись без особой паники. :) Кто мешает повторить?
"ещё не окончательное снижение курса" - это большой вопрос. Что-то мне кажется, что минимум этого года мы уже видели (голову на отсечение давать не буду :) ). А подниматься доллар в этом году может начать не в августе-сентябре, а, например, в мае. Если "инвесторам" в ОВГЗ дадут выйти с прибылью 8,5% за счёт доходности + около 9% за счёт курса, т.е. порядка 17 или больше % в сумме за полгода (в валюте!), буду считать НБУ полными идиотами. Или, как вариант, останется предположить, что эти ОВГЗ покупали сами ... кто - голова НБУ? премьер? или, боюсь сказать, сам ...
И ещё. Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов. А они растут и при падающем долларе. При росте доллара добавится 2-3% к инфляции 15-20% (реальной, а не госстатовской). Это люди переживут. Так, что думаю, курс 30-31 вполне нормально. Тем более, до выборов ещё далеко, а за месяц-два до выборов можно начать его снижать.
Ну и последнее. Курс 30 при неблагоприятном стечении обстоятельств совсем не исключаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:13

#freeЛАД

#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД

Хто ще не плюсанув? :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:21

ЛАД
Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов.


Очень точное наблюдение!
Курс важен для людей способных что-то накапливать, а эта прослойка становится все тоньше и тоньше, да и на избирательные участки ходит всё реже. Массовый избиратель больше аффектирован ценами на канализационные расходы.

Пы.Сы. Начинаю откупать частями. :oops:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:57

  Очкарик написав:ЛАД
Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов.


Очень точное наблюдение!
Курс важен для людей способных что-то накапливать, а эта прослойка становится все тоньше и тоньше, да и на избирательные участки ходит всё реже. Массовый избиратель больше аффектирован ценами на канализационные расходы.

Пы.Сы. Начинаю откупать частями. :oops:


Я когда о курсе пишу, в первую очередь и думаю о ценах.В этом как раз и проблема, что при росте курса , цены взлетят ещё выше.А по поводу накопления, это давно уже перешло в разряд личных проблем каждого.Поставить так вопрос, что мол я стал меньше в кубышку баксов скирдовать, не получится, т к это и раньше у каждого по своему получалось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:06

  ЛАД написав:Vitl
На погашение долгов в этом году денег хватает и так. Другое дело, что ЗВР (особенно "чистые) заметно уменьшатся, но это можно вполне пережить.
А насчёт резкого подъёма ... С 26,47 21.11.2017 до 28,88 23.01.2018 поднялись без особой паники. :) Кто мешает повторить?
"ещё не окончательное снижение курса" - это большой вопрос. Что-то мне кажется, что минимум этого года мы уже видели (голову на отсечение давать не буду :) ). А подниматься доллар в этом году может начать не в августе-сентябре, а, например, в мае. Если "инвесторам" в ОВГЗ дадут выйти с прибылью 8,5% за счёт доходности + около 9% за счёт курса, т.е. порядка 17 или больше % в сумме за полгода (в валюте!), буду считать НБУ полными идиотами. Или, как вариант, останется предположить, что эти ОВГЗ покупали сами ... кто - голова НБУ? премьер? или, боюсь сказать, сам ...
И ещё. Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов. А они растут и при падающем долларе. При росте доллара добавится 2-3% к инфляции 15-20% (реальной, а не госстатовской). Это люди переживут. Так, что думаю, курс 30-31 вполне нормально. Тем более, до выборов ещё далеко, а за месяц-два до выборов можно начать его снижать.
Ну и последнее. Курс 30 при неблагоприятном стечении обстоятельств совсем не исключаю.


В общем я думаю похоже.
- уменьшать чистые звр очень нехорошо, т к они и так маленькие.А почему бы их не нарастить да ещё и по дешёвке, пока есть шара
- поднялись без паники - не совсем верно.Получается, что паника это 40 :) просто уже никого не удивишь тем, что уже было.Да паники не было, но и радости гривнепатриоты не испытали
- по выборам я и сам писал, что можно выстрелить вверх. а перед ними снижать, и этим показать эффективность
- в январе все были готовы к 30, т к было 28.А с лета и 25, Х до 30 будет очень резко
- небольшая не раз высказанная теория зависимости направления курса от транша, говорит о том, что без транша курс непременно упадёт ещё ниже 26, т о минимум ещё не пройден.Конечно не утверждаю, но пока нет ничего, что изменило бы сезонность.Посмотрим, но вероятнее с майских должны пойти вниз и так до июля.А там очередные выплаты, и если транша не будет, ещё вниз.И я тогда напомню, почему я плююсь от опубликованных прогнозов па 30-31.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:08

  Очкарик написав:#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД
#freeЛАД

Хто ще не плюсанув? :mrgreen:

Я отсутствовал.А шо тут було, опять ненависть разжигал, небось :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:42

наблюдаем частую картину в посл время - мб разошёлся с нал.Мб выше.Это не часто бывает и говорит о перекосе, устроенном командой эффективных.Конечно грядёт выравнивание путём включения сообщающегося сосуда.Взял сегодня оплату гривной по 26,3, глядя в телефоне курс П24(26,32).Потом узнал реальный курс и стало стыдно, что обобрал партнёра :( Ну ничё, мои партнёры не обеднеют, они такие :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:05

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Я когда о курсе пишу, в первую очередь и думаю о ценах.В этом как раз и проблема, что при росте курса , цены взлетят ещё выше.А по поводу накопления, это давно уже перешло в разряд личных проблем каждого.Поставить так вопрос, что мол я стал меньше в кубышку баксов скирдовать, не получится, т к это и раньше у каждого по своему получалось.


В структуре цены всегда есть валютная и гривневая составляющие.
В купи-продай импорт подавляющая часть - валютная. Она, конечно будет пересчитываться по курсу.
В производстве, в т.ч. из импортных комплектующих и материалов, существенна и гривневая компонента. Стараниями установленной законом минималки а также инфовбросами о рассчитанной "средней по больнице" зарплаты (отдельная тема) гривневая составляющая растет опережающими курс темпами.

По скирдованию: есть хомяки, внутренне мотивированные откладывать и капитализировать, а есть гуляки, а-ля "живем один раз".
Про последних говорить незачем. А вот первые, даже имея желание, ан-масс всё больше теряют такую возможность.
В идеале, девальвация должна довольно жестко коррелировать с инфляцией.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Я отсутствовал.А шо тут було, опять ненависть разжигал, небось :D


Не-е-е, "офтопик". :mrgreen:

Смешное слово, как маленький такой офтоп. :lol:

Даю справку в русском языке суффикс "-ик" относится к уменьшительно-ласкательным.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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