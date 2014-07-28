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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 18 кві, 2018 22:39
Vitl
На погашение долгов в этом году денег хватает и так. Другое дело, что ЗВР (особенно "чистые) заметно уменьшатся, но это можно вполне пережить.
А насчёт резкого подъёма ... С 26,47 21.11.2017 до 28,88 23.01.2018 поднялись без особой паники.
Кто мешает повторить?
"ещё не окончательное снижение курса" - это большой вопрос. Что-то мне кажется, что минимум этого года мы уже видели (голову на отсечение давать не буду
). А подниматься доллар в этом году может начать не в августе-сентябре, а, например, в мае. Если "инвесторам" в ОВГЗ дадут выйти с прибылью 8,5% за счёт доходности + около 9% за счёт курса, т.е. порядка 17 или больше % в сумме за полгода (в валюте!), буду считать НБУ полными идиотами. Или, как вариант, останется предположить, что эти ОВГЗ покупали сами ... кто - голова НБУ? премьер? или, боюсь сказать, сам ...
И ещё. Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов. А они растут и при падающем долларе. При росте доллара добавится 2-3% к инфляции 15-20% (реальной, а не госстатовской). Это люди переживут. Так, что думаю, курс 30-31 вполне нормально. Тем более, до выборов ещё далеко, а за месяц-два до выборов можно начать его снижать.
Ну и последнее. Курс 30 при неблагоприятном стечении обстоятельств совсем не исключаю.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:13
#freeЛАД#freeЛАД#freeЛАД#freeЛАД#freeЛАД#freeЛАД#freeЛАД
Хто ще не плюсанув?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:21
ЛАД
Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов.
Очень точное наблюдение!
Курс важен для людей способных что-то накапливать, а эта прослойка становится все тоньше и тоньше, да и на избирательные участки ходит всё реже. Массовый избиратель больше аффектирован ценами на канализационные расходы.
Пы.Сы. Начинаю откупать частями.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:57
Очкарик написав:ЛАД
Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов.
Очень точное наблюдение!
Курс важен для людей способных что-то накапливать, а эта прослойка становится все тоньше и тоньше, да и на избирательные участки ходит всё реже. Массовый избиратель больше аффектирован ценами на канализационные расходы.
Пы.Сы. Начинаю откупать частями.
Я когда о курсе пишу, в первую очередь и думаю о ценах.В этом как раз и проблема, что при росте курса , цены взлетят ещё выше.А по поводу накопления, это давно уже перешло в разряд личных проблем каждого.Поставить так вопрос, что мол я стал меньше в кубышку баксов скирдовать, не получится, т к это и раньше у каждого по своему получалось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:06
ЛАД написав:Vitl
На погашение долгов в этом году денег хватает и так. Другое дело, что ЗВР (особенно "чистые) заметно уменьшатся, но это можно вполне пережить.
А насчёт резкого подъёма ... С 26,47 21.11.2017 до 28,88 23.01.2018 поднялись без особой паники.
Кто мешает повторить?
"ещё не окончательное снижение курса" - это большой вопрос. Что-то мне кажется, что минимум этого года мы уже видели (голову на отсечение давать не буду
). А подниматься доллар в этом году может начать не в августе-сентябре, а, например, в мае. Если "инвесторам" в ОВГЗ дадут выйти с прибылью 8,5% за счёт доходности + около 9% за счёт курса, т.е. порядка 17 или больше % в сумме за полгода (в валюте!), буду считать НБУ полными идиотами. Или, как вариант, останется предположить, что эти ОВГЗ покупали сами ... кто - голова НБУ? премьер? или, боюсь сказать, сам ...
И ещё. Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов. А они растут и при падающем долларе. При росте доллара добавится 2-3% к инфляции 15-20% (реальной, а не госстатовской). Это люди переживут. Так, что думаю, курс 30-31 вполне нормально. Тем более, до выборов ещё далеко, а за месяц-два до выборов можно начать его снижать.
Ну и последнее. Курс 30 при неблагоприятном стечении обстоятельств совсем не исключаю.
В общем я думаю похоже.
- уменьшать чистые звр очень нехорошо, т к они и так маленькие.А почему бы их не нарастить да ещё и по дешёвке, пока есть шара
- поднялись без паники - не совсем верно.Получается, что паника это 40
просто уже никого не удивишь тем, что уже было.Да паники не было, но и радости гривнепатриоты не испытали
- по выборам я и сам писал, что можно выстрелить вверх. а перед ними снижать, и этим показать эффективность
- в январе все были готовы к 30, т к было 28.А с лета и 25, Х до 30 будет очень резко
- небольшая не раз высказанная теория зависимости направления курса от транша, говорит о том, что без транша курс непременно упадёт ещё ниже 26, т о минимум ещё не пройден.Конечно не утверждаю, но пока нет ничего, что изменило бы сезонность.Посмотрим, но вероятнее с майских должны пойти вниз и так до июля.А там очередные выплаты, и если транша не будет, ещё вниз.И я тогда напомню, почему я плююсь от опубликованных прогнозов па 30-31.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:42
наблюдаем частую картину в посл время - мб разошёлся с нал.Мб выше.Это не часто бывает и говорит о перекосе, устроенном командой эффективных.Конечно грядёт выравнивание путём включения сообщающегося сосуда.Взял сегодня оплату гривной по 26,3, глядя в телефоне курс П24(26,32).Потом узнал реальный курс и стало стыдно, что обобрал партнёра
Ну ничё, мои партнёры не обеднеют, они такие
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:05
Vitl написав:
Я когда о курсе пишу, в первую очередь и думаю о ценах.В этом как раз и проблема, что при росте курса , цены взлетят ещё выше.А по поводу накопления, это давно уже перешло в разряд личных проблем каждого.Поставить так вопрос, что мол я стал меньше в кубышку баксов скирдовать, не получится, т к это и раньше у каждого по своему получалось.
В структуре цены всегда есть валютная и гривневая составляющие.
В купи-продай импорт подавляющая часть - валютная. Она, конечно будет пересчитываться по курсу.
В производстве, в т.ч. из импортных комплектующих и материалов, существенна и гривневая компонента. Стараниями установленной законом минималки а также инфовбросами о рассчитанной "средней по больнице" зарплаты (отдельная тема) гривневая составляющая растет опережающими курс темпами.
По скирдованию: есть хомяки, внутренне мотивированные откладывать и капитализировать, а есть гуляки, а-ля "живем один раз".
Про последних говорить незачем. А вот первые, даже имея желание, ан-масс всё больше теряют такую возможность.
В идеале, девальвация должна довольно жестко коррелировать с инфляцией.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:08
Vitl написав:
Я отсутствовал.А шо тут було, опять ненависть разжигал, небось
Не-е-е, "офтопик".
Смешное слово, как маленький такой офтоп.
Даю справку в русском языке суффикс "-ик" относится к уменьшительно-ласкательным.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
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