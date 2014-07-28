Додано: Чет 19 кві, 2018 16:06

ЛАД написав: Vitl

На погашение долгов в этом году денег хватает и так. Другое дело, что ЗВР (особенно "чистые) заметно уменьшатся, но это можно вполне пережить.

А насчёт резкого подъёма ... С 26,47 21.11.2017 до 28,88 23.01.2018 поднялись без особой паники. Кто мешает повторить?

"ещё не окончательное снижение курса" - это большой вопрос. Что-то мне кажется, что минимум этого года мы уже видели (голову на отсечение давать не буду ). А подниматься доллар в этом году может начать не в августе-сентябре, а, например, в мае. Если "инвесторам" в ОВГЗ дадут выйти с прибылью 8,5% за счёт доходности + около 9% за счёт курса, т.е. порядка 17 или больше % в сумме за полгода (в валюте!), буду считать НБУ полными идиотами. Или, как вариант, останется предположить, что эти ОВГЗ покупали сами ... кто - голова НБУ? премьер? или, боюсь сказать, сам ...

И ещё. Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов. А они растут и при падающем долларе. При росте доллара добавится 2-3% к инфляции 15-20% (реальной, а не госстатовской). Это люди переживут. Так, что думаю, курс 30-31 вполне нормально. Тем более, до выборов ещё далеко, а за месяц-два до выборов можно начать его снижать.

Ну и последнее. Курс 30 при неблагоприятном стечении обстоятельств совсем не исключаю. На погашение долгов в этом году денег хватает и так. Другое дело, что ЗВР (особенно "чистые) заметно уменьшатся, но это можно вполне пережить.А насчёт резкого подъёма ... С 26,47 21.11.2017 до 28,88 23.01.2018 поднялись без особой паники.Кто мешает повторить?"ещё не окончательное снижение курса" - это большой вопрос. Что-то мне кажется, что минимум этого года мы уже видели (голову на отсечение давать не буду). А подниматься доллар в этом году может начать не в августе-сентябре, а, например, в мае. Если "инвесторам" в ОВГЗ дадут выйти с прибылью 8,5% за счёт доходности + около 9% за счёт курса, т.е. порядка 17 или больше % в сумме за полгода (в валюте!), буду считать НБУ полными идиотами. Или, как вариант, останется предположить, что эти ОВГЗ покупали сами ... кто - голова НБУ? премьер? или, боюсь сказать, сам ...И ещё. Курс, на мой взгляд, оказывает не самое сильное влияние на избирателей. Гораздо сильнее влияют цены ЖКХ и магазинов. А они растут и при падающем долларе. При росте доллара добавится 2-3% к инфляции 15-20% (реальной, а не госстатовской). Это люди переживут. Так, что думаю, курс 30-31 вполне нормально. Тем более, до выборов ещё далеко, а за месяц-два до выборов можно начать его снижать.Ну и последнее. Курс 30 при неблагоприятном стечении обстоятельств совсем не исключаю.

В общем я думаю похоже.- уменьшать чистые звр очень нехорошо, т к они и так маленькие.А почему бы их не нарастить да ещё и по дешёвке, пока есть шара- поднялись без паники - не совсем верно.Получается, что паника это 40просто уже никого не удивишь тем, что уже было.Да паники не было, но и радости гривнепатриоты не испытали- по выборам я и сам писал, что можно выстрелить вверх. а перед ними снижать, и этим показать эффективность- в январе все были готовы к 30, т к было 28.А с лета и 25, Х до 30 будет очень резко- небольшая не раз высказанная теория зависимости направления курса от транша, говорит о том, что без транша курс непременно упадёт ещё ниже 26, т о минимум ещё не пройден.Конечно не утверждаю, но пока нет ничего, что изменило бы сезонность.Посмотрим, но вероятнее с майских должны пойти вниз и так до июля.А там очередные выплаты, и если транша не будет, ещё вниз.И я тогда напомню, почему я плююсь от опубликованных прогнозов па 30-31.