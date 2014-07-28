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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:02
Очкарик написав: Vitl написав:
Я когда о курсе пишу, в первую очередь и думаю о ценах.В этом как раз и проблема, что при росте курса , цены взлетят ещё выше.А по поводу накопления, это давно уже перешло в разряд личных проблем каждого.Поставить так вопрос, что мол я стал меньше в кубышку баксов скирдовать, не получится, т к это и раньше у каждого по своему получалось.
В структуре цены всегда есть валютная и гривневая составляющие.
В купи-продай импорт подавляющая часть - валютная. Она, конечно будет пересчитываться по курсу.
В производстве, в т.ч. из импортных комплектующих и материалов, существенна и гривневая компонента. Стараниями установленной законом минималки а также инфовбросами о рассчитанной "средней по больнице" зарплаты (отдельная тема) гривневая составляющая растет опережающими курс темпами.
По скирдованию: есть хомяки, внутренне мотивированные откладывать и капитализировать, а есть гуляки, а-ля "живем один раз".
Про последних говорить незачем. А вот первые, даже имея желание, ан-масс всё больше теряют такую возможность.
В идеале, девальвация должна довольно жестко коррелировать с инфляцией.
Считаю, что эти процессы зависят от правил регулирования властью.На момент эти правила не выгодны для пересичного.Тогда выгодны для первых, чем, сейчас не могу напрячься и проанализировать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:20
Ексгубернатор Харківської області, ексгубернатор Дніпропетровської області, любитель жінок і коней з підозрілим прізвищем Кадиров, чи не єдиний прем’єр на євразійському материку (а може й не тільки) без вищої освіти (уявляєте, перепис населення захотів провести, а як же ж списані на мертві душі пенсії, субсидії, газ в кінці кінців. А, ну і ті ж таки голоси для володіючих адмінресурсом), провели попередню розвідувальну артпідготовку. Попутно чітко дали зрозуміти що вже дуже скоро рошену буде не дуже добре… Є підозра, що дуже скоро вони посилять свій натиск, а до них приєднаються і бажаючі дати копняка з другого ешелону, а потім і з третього…
Ті хто ще зовсім недавно хотіли дочасних виборів, цього перехотіли, зате дуже і дуже дочасні стали потрібні бпп і самому пп. Адже якщо до безперспективного нф приєднається теперішній прем’єр з міністром вс, а за ними підтягнеться ще кілька поважних людей (той таки теперішній власник харківського тракторного і інших активів, які, кажуть, належать насправді далеко не йому), то їх позиції можуть дивним чином змінитися. Густо накиданий раніше на нф і одного з найповажніших вихідців з славного міста Чернівці бруд висох і обвалився з часом. Зате обезкровлений бпп, при продовженні описаної вище кампанії, може довести свій рейтинг за дуже короткий час до відсотку натурального молока в українському морозиві чи молочному шоколаді лідера галузі…
Довгий пошук нової больової точки суспільства (після втрати актуальності мовного питання), який проводили політтехнологи та суспільно-натовпові психологи головного олігарха країни в широкому діапазоні від ЛГБТ до конфесійної приналежності, видається мені, результату не принесли. Підняте церковне питання, безперечно, важливе і необхідне, але є далеко не першочерговим зараз. Люди, у котрих базові потреби (і далеко не тільки вони) в піраміді Маслоу задоволені аж з надлишком, не змогли зрозуміти тих, у кого питання як прогодувати сім’ю, оплатити комуналку і тд стає все тяжче. Для мільйонів тих, хто ламає сімї і долі, щоб закордоном заробити на хліб, трошки байдуже, як називається церква, куди вони ходять не так часто. Крім того, таким кроком бенефіціар відштовхнув ж о п о блок, який виступав надійним ситуативним союзником у ВР, і тепер велике питання, хто краще і ефективніше зможе маніпулювати депутатами, під чиїми ногами земля горить, і створювати ситуативні більшості.
Сьогоднішній збір РНБО з питання, як краще протистояти інформаційній агресії кремля, підозрюю, не з кремлем боротися збирається. Але у міністра вс є контрааргумент, ще кілька днів тому він анонсував озвучення ворожих ніків в мережі, на які ми всі підписані, їх лайкаємо і поширюємо, а вони насправді з ольгіно…
Сумно вже не буде, думаючі або за кордоном, або збайдужіли, а от «електорат» зараз почнуть ганяти від телевізора до холодильника. Як сказали Очкарик і ЛАД, курс не основний, важливіше ціна в магазині на «каналізаційний набір». Але, курсом зможуть мобілізувати згадуваний вище другий-третій ешелон. Показовим буде перебіг цього місячного пере позичення 4 млрд грн. внутрішніх боргів…
Це коротко і поверхнево, на глибше часу немає, та й багато хто ще не визначився, остаточно пазл ще не склався…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:48
orest написав:
Ті хто ще зовсім недавно хотіли дочасних виборів, цього перехотіли, зате дуже і дуже дочасні стали потрібні бпп і самому пп
Вчера начали публикацию пленок Кадырова-Онищенко.
Вообще-то если это не подделка - это чистейшей воды импичмент. И это только первая пленка.
Но объективно говоря, пару раз прослушал, и как-то вот не до конца убежден в аутентичности голоса Порошенко. Что-то меня настораживает.
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