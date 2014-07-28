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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:02

  Очкарик написав:
  Vitl написав:Я когда о курсе пишу, в первую очередь и думаю о ценах.В этом как раз и проблема, что при росте курса , цены взлетят ещё выше.А по поводу накопления, это давно уже перешло в разряд личных проблем каждого.Поставить так вопрос, что мол я стал меньше в кубышку баксов скирдовать, не получится, т к это и раньше у каждого по своему получалось.


В структуре цены всегда есть валютная и гривневая составляющие.
В купи-продай импорт подавляющая часть - валютная. Она, конечно будет пересчитываться по курсу.
В производстве, в т.ч. из импортных комплектующих и материалов, существенна и гривневая компонента. Стараниями установленной законом минималки а также инфовбросами о рассчитанной "средней по больнице" зарплаты (отдельная тема) гривневая составляющая растет опережающими курс темпами.

По скирдованию: есть хомяки, внутренне мотивированные откладывать и капитализировать, а есть гуляки, а-ля "живем один раз".
Про последних говорить незачем. А вот первые, даже имея желание, ан-масс всё больше теряют такую возможность.
В идеале, девальвация должна довольно жестко коррелировать с инфляцией.


Считаю, что эти процессы зависят от правил регулирования властью.На момент эти правила не выгодны для пересичного.Тогда выгодны для первых, чем, сейчас не могу напрячься и проанализировать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:20

Криза кондитерської галузі в самісінькому центрі Європи

Ексгубернатор Харківської області, ексгубернатор Дніпропетровської області, любитель жінок і коней з підозрілим прізвищем Кадиров, чи не єдиний прем’єр на євразійському материку (а може й не тільки) без вищої освіти (уявляєте, перепис населення захотів провести, а як же ж списані на мертві душі пенсії, субсидії, газ в кінці кінців. А, ну і ті ж таки голоси для володіючих адмінресурсом), провели попередню розвідувальну артпідготовку. Попутно чітко дали зрозуміти що вже дуже скоро рошену буде не дуже добре… Є підозра, що дуже скоро вони посилять свій натиск, а до них приєднаються і бажаючі дати копняка з другого ешелону, а потім і з третього…
Ті хто ще зовсім недавно хотіли дочасних виборів, цього перехотіли, зате дуже і дуже дочасні стали потрібні бпп і самому пп. Адже якщо до безперспективного нф приєднається теперішній прем’єр з міністром вс, а за ними підтягнеться ще кілька поважних людей (той таки теперішній власник харківського тракторного і інших активів, які, кажуть, належать насправді далеко не йому), то їх позиції можуть дивним чином змінитися. Густо накиданий раніше на нф і одного з найповажніших вихідців з славного міста Чернівці бруд висох і обвалився з часом. Зате обезкровлений бпп, при продовженні описаної вище кампанії, може довести свій рейтинг за дуже короткий час до відсотку натурального молока в українському морозиві чи молочному шоколаді лідера галузі…
Довгий пошук нової больової точки суспільства (після втрати актуальності мовного питання), який проводили політтехнологи та суспільно-натовпові психологи головного олігарха країни в широкому діапазоні від ЛГБТ до конфесійної приналежності, видається мені, результату не принесли. Підняте церковне питання, безперечно, важливе і необхідне, але є далеко не першочерговим зараз. Люди, у котрих базові потреби (і далеко не тільки вони) в піраміді Маслоу задоволені аж з надлишком, не змогли зрозуміти тих, у кого питання як прогодувати сім’ю, оплатити комуналку і тд стає все тяжче. Для мільйонів тих, хто ламає сімї і долі, щоб закордоном заробити на хліб, трошки байдуже, як називається церква, куди вони ходять не так часто. Крім того, таким кроком бенефіціар відштовхнув ж о п о блок, який виступав надійним ситуативним союзником у ВР, і тепер велике питання, хто краще і ефективніше зможе маніпулювати депутатами, під чиїми ногами земля горить, і створювати ситуативні більшості.
Сьогоднішній збір РНБО з питання, як краще протистояти інформаційній агресії кремля, підозрюю, не з кремлем боротися збирається. Але у міністра вс є контрааргумент, ще кілька днів тому він анонсував озвучення ворожих ніків в мережі, на які ми всі підписані, їх лайкаємо і поширюємо, а вони насправді з ольгіно…
Сумно вже не буде, думаючі або за кордоном, або збайдужіли, а от «електорат» зараз почнуть ганяти від телевізора до холодильника. Як сказали Очкарик і ЛАД, курс не основний, важливіше ціна в магазині на «каналізаційний набір». Але, курсом зможуть мобілізувати згадуваний вище другий-третій ешелон. Показовим буде перебіг цього місячного пере позичення 4 млрд грн. внутрішніх боргів…
Це коротко і поверхнево, на глибше часу немає, та й багато хто ще не визначився, остаточно пазл ще не склався…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:48

  orest написав:Ті хто ще зовсім недавно хотіли дочасних виборів, цього перехотіли, зате дуже і дуже дочасні стали потрібні бпп і самому пп


Вчера начали публикацию пленок Кадырова-Онищенко.
Вообще-то если это не подделка - это чистейшей воды импичмент. И это только первая пленка.
Но объективно говоря, пару раз прослушал, и как-то вот не до конца убежден в аутентичности голоса Порошенко. Что-то меня настораживает.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:47

Большое спасибо всем за поддержку!
Важна больше даже не разблокировка, а моральная поддержка.
Удивило, что в оффтоп попал даже пост об исчерпании беспошлинных квот по ЕС на ряд с/х продуктов. По-моему, с курсом это связано весьма непосредственно. Комментировать не буду.

mephala
ЛАД писал(а):
обслуживание - безвозвратные потери, отдаём чисто свои деньги. А 110,5 млрд грн. это грубо 4 млрд. долл. - почти половина поступлений от заробитчан, кот. мы радуемся.

по ссылке вроде не указано что 110 млрд это обслуживание валютных долгов.

Сегодня попалось на глаза:
Также глава правительства отметил, что Украина в 2018 году потратит 130 млрд гривен только на обслуживание внешнего долга, без учета его погашения.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/04/19/636171/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more. Цифры, правда, немного не совпадают, но близки и достаточно велики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:25

К вопросу о покупках валюты населением:
По данным соцопроса, 57% украинцев говорят, что не могут делать сбережения. По 9% считают, что могли бы откладывать "на старость" до 4% и от 4 до 9%. Выделять на эти цели от 31 до 50% своего дохода могут только 2% украинцев. В настоящее время имеют сбережения только 24% опрошенных, а 70% не имеют их вовсе. Еще 6% не смогли или не захотели отвечать на этот вопрос.

Данные из исследования "Пенсионная реформа и отношение к пенсии в Украине", которое проводилось у нас в стране при поддержке Агентства США по международному развитию USAID в рамках проекта "Трансформация финансового сектора". В опросе приняли участие граждане Украины всех возрастных групп – от 18 лет до 70+. https://kurs.com.ua/novost/62306-budushaja-pensija-gosudarstvo-perekladivaet-otvetstvennost-na-grazhdan/. Там есть ещё несколько интересных моментов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 23:54

В Украине стоимость перевозок товаров и грузов автомобильным транспортом вдвое превышает стоимость таких перевозок в ЕС. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме отметил член команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Виктор Загреба, передает корреспондент УНН.

http://www.unn.com.ua/ru/news/1726294-vartist-avtomobilnikh-perevezen-tovariv-v-ukrayini-udvichi-bilsha-nizh-v-yes
Никто не знает, правда ли это и чем это объясняется?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:42

  ЛАД написав:
В Украине стоимость перевозок товаров и грузов автомобильным транспортом вдвое превышает стоимость таких перевозок в ЕС. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме отметил член команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Виктор Загреба, передает корреспондент УНН.

http://www.unn.com.ua/ru/news/1726294-vartist-avtomobilnikh-perevezen-tovariv-v-ukrayini-udvichi-bilsha-nizh-v-yes
Никто не знает, правда ли это и чем это объясняется?

колумб америку открыл блин.
у нас весь бизнес работает с нехилой маржой так как везде занести нужно.
попробуйте например купить у нас оригинальный европейский товар а не реплику.
наценка вас неприятно удивит. правда еще нужно уметь отличать оригинал от реплики.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:30

mephala
Это я знаю и даже в каких-то случаях могу объяснить. :)
Но тем не менее цены на не чисто импортные товары у нас всё же ниже, чем в ЕС.
А по перевозкам - бензин у нас дешевле, чем в ЕС, зарплата водителей ниже. Допускаю, что есть какие-то неофициальные платежи за "право (возможность) работать". Но всё же стоимость перевозок в 2 раза выше, чем в ЕС - це вже занадто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:35

  ЛАД написав:mephala
Это я знаю и даже в каких-то случаях могу объяснить. :)
Но тем не менее цены на не чисто импортные товары у нас всё же ниже, чем в ЕС.
А по перевозкам - бензин у нас дешевле, чем в ЕС, зарплата водителей ниже. Допускаю, что есть какие-то неофициальные платежи за "право (возможность) работать". Но всё же стоимость перевозок в 2 раза выше, чем в ЕС - це вже занадто.


кроме поборов есть еще вполне аргументированный довод - машины ломаются на много чаще и быстрее приходят в негодность чем в европах.
а по поводу того что на свои товары цена ниже - так у них и качество такое что купив сразу выкинуть хочется. например последнее время в платежках водоканала начали лепить по чем вода в европах. типа смотрите как у нас еще дешево. было бы только интересно сравнить еще качество этой воды там и тут.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:39

  mephala написав:у нас весь бизнес работает с нехилой маржой так как везде занести нужно.


Что вы называете нехилой маржой? Сам иногда работаю, и знаю многих кто часто доволен маржой 10-15 процентов. Вы же не думаете, что предприниматели дураки, если товар провалялся безрезультатно на полке несколько месяцев, то разумно его слить хотя бы по себестоимости, и пробовать новое. А такой радости иногда бывает в силу специфики товара до 30 процентов наполнения магазина, так что вы реально можете многое купить вообще без маржи.
Со времен Кучмы ничего никому не заносил. Возможно я исключение, тут спорить не буду.

  mephala написав:попробуйте например купить у нас оригинальный европейский товар а не реплику

По одежде бывает вьетнамцы строчат под Одессой известные бренды.
Но цеха по производству техники на Малой Арнаутской давно закрыли. И китайцы давно раскручивают свои бренды и очень успешно.
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