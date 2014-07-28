Vitl написав:Я когда о курсе пишу, в первую очередь и думаю о ценах.В этом как раз и проблема, что при росте курса , цены взлетят ещё выше.А по поводу накопления, это давно уже перешло в разряд личных проблем каждого.Поставить так вопрос, что мол я стал меньше в кубышку баксов скирдовать, не получится, т к это и раньше у каждого по своему получалось.
В структуре цены всегда есть валютная и гривневая составляющие. В купи-продай импорт подавляющая часть - валютная. Она, конечно будет пересчитываться по курсу. В производстве, в т.ч. из импортных комплектующих и материалов, существенна и гривневая компонента. Стараниями установленной законом минималки а также инфовбросами о рассчитанной "средней по больнице" зарплаты (отдельная тема) гривневая составляющая растет опережающими курс темпами.
По скирдованию: есть хомяки, внутренне мотивированные откладывать и капитализировать, а есть гуляки, а-ля "живем один раз". Про последних говорить незачем. А вот первые, даже имея желание, ан-масс всё больше теряют такую возможность. В идеале, девальвация должна довольно жестко коррелировать с инфляцией.
Считаю, что эти процессы зависят от правил регулирования властью.На момент эти правила не выгодны для пересичного.Тогда выгодны для первых, чем, сейчас не могу напрячься и проанализировать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ексгубернатор Харківської області, ексгубернатор Дніпропетровської області, любитель жінок і коней з підозрілим прізвищем Кадиров, чи не єдиний прем’єр на євразійському материку (а може й не тільки) без вищої освіти (уявляєте, перепис населення захотів провести, а як же ж списані на мертві душі пенсії, субсидії, газ в кінці кінців. А, ну і ті ж таки голоси для володіючих адмінресурсом), провели попередню розвідувальну артпідготовку. Попутно чітко дали зрозуміти що вже дуже скоро рошену буде не дуже добре… Є підозра, що дуже скоро вони посилять свій натиск, а до них приєднаються і бажаючі дати копняка з другого ешелону, а потім і з третього… Ті хто ще зовсім недавно хотіли дочасних виборів, цього перехотіли, зате дуже і дуже дочасні стали потрібні бпп і самому пп. Адже якщо до безперспективного нф приєднається теперішній прем’єр з міністром вс, а за ними підтягнеться ще кілька поважних людей (той таки теперішній власник харківського тракторного і інших активів, які, кажуть, належать насправді далеко не йому), то їх позиції можуть дивним чином змінитися. Густо накиданий раніше на нф і одного з найповажніших вихідців з славного міста Чернівці бруд висох і обвалився з часом. Зате обезкровлений бпп, при продовженні описаної вище кампанії, може довести свій рейтинг за дуже короткий час до відсотку натурального молока в українському морозиві чи молочному шоколаді лідера галузі… Довгий пошук нової больової точки суспільства (після втрати актуальності мовного питання), який проводили політтехнологи та суспільно-натовпові психологи головного олігарха країни в широкому діапазоні від ЛГБТ до конфесійної приналежності, видається мені, результату не принесли. Підняте церковне питання, безперечно, важливе і необхідне, але є далеко не першочерговим зараз. Люди, у котрих базові потреби (і далеко не тільки вони) в піраміді Маслоу задоволені аж з надлишком, не змогли зрозуміти тих, у кого питання як прогодувати сім’ю, оплатити комуналку і тд стає все тяжче. Для мільйонів тих, хто ламає сімї і долі, щоб закордоном заробити на хліб, трошки байдуже, як називається церква, куди вони ходять не так часто. Крім того, таким кроком бенефіціар відштовхнув ж о п о блок, який виступав надійним ситуативним союзником у ВР, і тепер велике питання, хто краще і ефективніше зможе маніпулювати депутатами, під чиїми ногами земля горить, і створювати ситуативні більшості. Сьогоднішній збір РНБО з питання, як краще протистояти інформаційній агресії кремля, підозрюю, не з кремлем боротися збирається. Але у міністра вс є контрааргумент, ще кілька днів тому він анонсував озвучення ворожих ніків в мережі, на які ми всі підписані, їх лайкаємо і поширюємо, а вони насправді з ольгіно… Сумно вже не буде, думаючі або за кордоном, або збайдужіли, а от «електорат» зараз почнуть ганяти від телевізора до холодильника. Як сказали Очкарик і ЛАД, курс не основний, важливіше ціна в магазині на «каналізаційний набір». Але, курсом зможуть мобілізувати згадуваний вище другий-третій ешелон. Показовим буде перебіг цього місячного пере позичення 4 млрд грн. внутрішніх боргів… Це коротко і поверхнево, на глибше часу немає, та й багато хто ще не визначився, остаточно пазл ще не склався…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Ті хто ще зовсім недавно хотіли дочасних виборів, цього перехотіли, зате дуже і дуже дочасні стали потрібні бпп і самому пп
Вчера начали публикацию пленок Кадырова-Онищенко. Вообще-то если это не подделка - это чистейшей воды импичмент. И это только первая пленка. Но объективно говоря, пару раз прослушал, и как-то вот не до конца убежден в аутентичности голоса Порошенко. Что-то меня настораживает.
Большое спасибо всем за поддержку! Важна больше даже не разблокировка, а моральная поддержка. Удивило, что в оффтоп попал даже пост об исчерпании беспошлинных квот по ЕС на ряд с/х продуктов. По-моему, с курсом это связано весьма непосредственно. Комментировать не буду.
mephala
ЛАД писал(а): обслуживание - безвозвратные потери, отдаём чисто свои деньги. А 110,5 млрд грн. это грубо 4 млрд. долл. - почти половина поступлений от заробитчан, кот. мы радуемся.
по ссылке вроде не указано что 110 млрд это обслуживание валютных долгов.
Сегодня попалось на глаза:
Также глава правительства отметил, что Украина в 2018 году потратит 130 млрд гривен только на обслуживание внешнего долга, без учета его погашения.
По данным соцопроса, 57% украинцев говорят, что не могут делать сбережения. По 9% считают, что могли бы откладывать "на старость" до 4% и от 4 до 9%. Выделять на эти цели от 31 до 50% своего дохода могут только 2% украинцев. В настоящее время имеют сбережения только 24% опрошенных, а 70% не имеют их вовсе. Еще 6% не смогли или не захотели отвечать на этот вопрос.
В Украине стоимость перевозок товаров и грузов автомобильным транспортом вдвое превышает стоимость таких перевозок в ЕС. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме отметил член команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Виктор Загреба, передает корреспондент УНН.
В Украине стоимость перевозок товаров и грузов автомобильным транспортом вдвое превышает стоимость таких перевозок в ЕС. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме отметил член команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Виктор Загреба, передает корреспондент УНН.
колумб америку открыл блин. у нас весь бизнес работает с нехилой маржой так как везде занести нужно. попробуйте например купить у нас оригинальный европейский товар а не реплику. наценка вас неприятно удивит. правда еще нужно уметь отличать оригинал от реплики.
mephala Это я знаю и даже в каких-то случаях могу объяснить. Но тем не менее цены на не чисто импортные товары у нас всё же ниже, чем в ЕС. А по перевозкам - бензин у нас дешевле, чем в ЕС, зарплата водителей ниже. Допускаю, что есть какие-то неофициальные платежи за "право (возможность) работать". Но всё же стоимость перевозок в 2 раза выше, чем в ЕС - це вже занадто.
ЛАД написав:mephala Это я знаю и даже в каких-то случаях могу объяснить. Но тем не менее цены на не чисто импортные товары у нас всё же ниже, чем в ЕС. А по перевозкам - бензин у нас дешевле, чем в ЕС, зарплата водителей ниже. Допускаю, что есть какие-то неофициальные платежи за "право (возможность) работать". Но всё же стоимость перевозок в 2 раза выше, чем в ЕС - це вже занадто.
кроме поборов есть еще вполне аргументированный довод - машины ломаются на много чаще и быстрее приходят в негодность чем в европах. а по поводу того что на свои товары цена ниже - так у них и качество такое что купив сразу выкинуть хочется. например последнее время в платежках водоканала начали лепить по чем вода в европах. типа смотрите как у нас еще дешево. было бы только интересно сравнить еще качество этой воды там и тут.
mephala написав:у нас весь бизнес работает с нехилой маржой так как везде занести нужно.
Что вы называете нехилой маржой? Сам иногда работаю, и знаю многих кто часто доволен маржой 10-15 процентов. Вы же не думаете, что предприниматели дураки, если товар провалялся безрезультатно на полке несколько месяцев, то разумно его слить хотя бы по себестоимости, и пробовать новое. А такой радости иногда бывает в силу специфики товара до 30 процентов наполнения магазина, так что вы реально можете многое купить вообще без маржи. Со времен Кучмы ничего никому не заносил. Возможно я исключение, тут спорить не буду.
mephala написав:попробуйте например купить у нас оригинальный европейский товар а не реплику
По одежде бывает вьетнамцы строчат под Одессой известные бренды. Но цеха по производству техники на Малой Арнаутской давно закрыли. И китайцы давно раскручивают свои бренды и очень успешно.