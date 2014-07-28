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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:04

  mephala написав:
  ЛАД написав:mephala
Это я знаю и даже в каких-то случаях могу объяснить. :)
Но тем не менее цены на не чисто импортные товары у нас всё же ниже, чем в ЕС.
А по перевозкам - бензин у нас дешевле, чем в ЕС, зарплата водителей ниже. Допускаю, что есть какие-то неофициальные платежи за "право (возможность) работать". Но всё же стоимость перевозок в 2 раза выше, чем в ЕС - це вже занадто.


кроме поборов есть еще вполне аргументированный довод - машины ломаются на много чаще и быстрее приходят в негодность чем в европах.
а по поводу того что на свои товары цена ниже - так у них и качество такое что купив сразу выкинуть хочется. например последнее время в платежках водоканала начали лепить по чем вода в европах. типа смотрите как у нас еще дешево. было бы только интересно сравнить еще качество этой воды там и тут.


за границей качество воды в пределах стандартов (запаха нет и вкуса тоже), т.к. вода техническая и производится как правило выпариванием морской воды, можно сказать почти что чистый дистилат -помоешься в гостинице и кожа сразу начинает шелушится, так что я очень ценю качество воды из Днестра
prodigy
 
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