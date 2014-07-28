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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:04
mephala написав: ЛАД написав:mephala
Это я знаю и даже в каких-то случаях могу объяснить.
Но тем не менее цены на не чисто импортные товары у нас всё же ниже, чем в ЕС.
А по перевозкам - бензин у нас дешевле, чем в ЕС, зарплата водителей ниже. Допускаю, что есть какие-то неофициальные платежи за "право (возможность) работать". Но всё же стоимость перевозок в 2 раза выше, чем в ЕС - це вже занадто.
кроме поборов есть еще вполне аргументированный довод - машины ломаются на много чаще и быстрее приходят в негодность чем в европах.
а по поводу того что на свои товары цена ниже - так у них и качество такое что купив сразу выкинуть хочется. например последнее время в платежках водоканала начали лепить по чем вода в европах. типа смотрите как у нас еще дешево. было бы только интересно сравнить еще качество этой воды там и тут.
за границей качество воды в пределах стандартов (запаха нет и вкуса тоже), т.к. вода техническая и производится как правило выпариванием морской воды, можно сказать почти что чистый дистилат -помоешься в гостинице и кожа сразу начинает шелушится, так что я очень ценю качество воды из Днестра
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prodigy
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:17
и правда и не правда
за границей оплата комплектного грузовика привязана к расстоянию от 0.85 до 1.10 евро за 1 км пробега на сегодня...а у нас зависит от "интересности" для перевозчика ,того или иного направление....у нас в Украине сейчас это от 0.5 до 1.5 Евро за 1 к пробега ...для примера , рейс Киев -Днепр ( окло 500 км ), у нас стоит немного дешевле ,рейс Днепр-Киев ,еще дешевле чем в Европе ..а например , рейс куда-нибуть в Кагарлык или Фастов, обойдеться дороже чем в ЕС ( тоесть , в основном перевозка на дальние расстояния в Украине стоит дешевле за 1 км пробега , а более короткие и непопулярные направления будут дороже...
это связано с тем ,что бизнес(склады и производство ,потребление) в Украине , в основном сосредоточен в городах миллионниках , и работать по направлениям между этими городами реально, но поехав куда-то в малый городок ,вероятность оттуда найти быстро груз и по нормальной цене ,очень малая ...пэтому доставка в регионы , корректируеться высокой ценой ( тариф просчитывается с учетом возврата пустым ) ..в ЕС все более равномерно по географии погрузок ( хотя тоже есть исключения ,в основном сезонные ) и тариф все же больше привязан к реальному пробегу грузовика с грузом...
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lincoln2
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