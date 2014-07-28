Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:17

ЛАД написав: В Украине стоимость перевозок товаров и грузов автомобильным транспортом вдвое превышает стоимость таких перевозок в ЕС. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме отметил член команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Виктор Загреба, передает корреспондент УНН.

http://www.unn.com.ua/ru/news/1726294-vartist-avtomobilnikh-perevezen-tovariv-v-ukrayini-udvichi-bilsha-nizh-v-yes

Никто не знает, правда ли это и чем это объясняется? Никто не знает, правда ли это и чем это объясняется?

и правда и не правдаза границей оплата комплектного грузовика привязана к расстоянию от 0.85 до 1.10 евро за 1 км пробега на сегодня...а у нас зависит от "интересности" для перевозчика ,того или иного направление....у нас в Украине сейчас это от 0.5 до 1.5 Евро за 1 к пробега ...для примера , рейс Киев -Днепр ( окло 500 км ), у нас стоит немного дешевле ,рейс Днепр-Киев ,еще дешевле чем в Европе ..а например , рейс куда-нибуть в Кагарлык или Фастов, обойдеться дороже чем в ЕС ( тоесть , в основном перевозка на дальние расстояния в Украине стоит дешевле за 1 км пробега , а более короткие и непопулярные направления будут дороже...это связано с тем ,что бизнес(склады и производство ,потребление) в Украине , в основном сосредоточен в городах миллионниках , и работать по направлениям между этими городами реально, но поехав куда-то в малый городок ,вероятность оттуда найти быстро груз и по нормальной цене ,очень малая ...пэтому доставка в регионы , корректируеться высокой ценой ( тариф просчитывается с учетом возврата пустым ) ..в ЕС все более равномерно по географии погрузок ( хотя тоже есть исключения ,в основном сезонные ) и тариф все же больше привязан к реальному пробегу грузовика с грузом...