Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:10

lincoln2 Хочу додати, що сезонний фактор у нас корегує ціну перевезення дуже суттєво. Для прикладу, в сезон виробники пива і води піднімають вартість вантажівки у Львові в 1.5 рази легко.

П.С. Наступного тижня закінчується трьохмісячний депозит (те що злив в кінці січня). Мабуть спробую відкупитися 2-3 травня на збільшених, через тривалі вихідні, обємах МБ. Таки думаю, що наступного тижня курс буде не куплябельний. Усім гарних вихідних.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.