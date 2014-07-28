RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:04

  mephala написав:
  ЛАД написав:mephala
Это я знаю и даже в каких-то случаях могу объяснить. :)
Но тем не менее цены на не чисто импортные товары у нас всё же ниже, чем в ЕС.
А по перевозкам - бензин у нас дешевле, чем в ЕС, зарплата водителей ниже. Допускаю, что есть какие-то неофициальные платежи за "право (возможность) работать". Но всё же стоимость перевозок в 2 раза выше, чем в ЕС - це вже занадто.


кроме поборов есть еще вполне аргументированный довод - машины ломаются на много чаще и быстрее приходят в негодность чем в европах.
а по поводу того что на свои товары цена ниже - так у них и качество такое что купив сразу выкинуть хочется. например последнее время в платежках водоканала начали лепить по чем вода в европах. типа смотрите как у нас еще дешево. было бы только интересно сравнить еще качество этой воды там и тут.


за границей качество воды в пределах стандартов (запаха нет и вкуса тоже), т.к. вода техническая и производится как правило выпариванием морской воды, можно сказать почти что чистый дистилат -помоешься в гостинице и кожа сразу начинает шелушится, так что я очень ценю качество воды из Днестра
prodigy
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:17

  ЛАД написав:
В Украине стоимость перевозок товаров и грузов автомобильным транспортом вдвое превышает стоимость таких перевозок в ЕС. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме отметил член команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Виктор Загреба, передает корреспондент УНН.

http://www.unn.com.ua/ru/news/1726294-vartist-avtomobilnikh-perevezen-tovariv-v-ukrayini-udvichi-bilsha-nizh-v-yes
Никто не знает, правда ли это и чем это объясняется?


и правда и не правда :)
за границей оплата комплектного грузовика привязана к расстоянию от 0.85 до 1.10 евро за 1 км пробега на сегодня...а у нас зависит от "интересности" для перевозчика ,того или иного направление....у нас в Украине сейчас это от 0.5 до 1.5 Евро за 1 к пробега ...для примера , рейс Киев -Днепр ( окло 500 км ), у нас стоит немного дешевле ,рейс Днепр-Киев ,еще дешевле чем в Европе ..а например , рейс куда-нибуть в Кагарлык или Фастов, обойдеться дороже чем в ЕС ( тоесть , в основном перевозка на дальние расстояния в Украине стоит дешевле за 1 км пробега , а более короткие и непопулярные направления будут дороже...
это связано с тем ,что бизнес(склады и производство ,потребление) в Украине , в основном сосредоточен в городах миллионниках , и работать по направлениям между этими городами реально, но поехав куда-то в малый городок ,вероятность оттуда найти быстро груз и по нормальной цене ,очень малая ...пэтому доставка в регионы , корректируеться высокой ценой ( тариф просчитывается с учетом возврата пустым ) ..в ЕС все более равномерно по географии погрузок ( хотя тоже есть исключения ,в основном сезонные ) и тариф все же больше привязан к реальному пробегу грузовика с грузом...
lincoln2
 
Повідомлень: 479
З нами з: 05.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:10

lincoln2 Хочу додати, що сезонний фактор у нас корегує ціну перевезення дуже суттєво. Для прикладу, в сезон виробники пива і води піднімають вартість вантажівки у Львові в 1.5 рази легко.
П.С. Наступного тижня закінчується трьохмісячний депозит (те що злив в кінці січня). Мабуть спробую відкупитися 2-3 травня на збільшених, через тривалі вихідні, обємах МБ. Таки думаю, що наступного тижня курс буде не куплябельний. Усім гарних вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

 
Повідомлень: 3095
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1479 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
1
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:28

  orest написав:lincoln2 Хочу додати, що сезонний фактор у нас корегує ціну перевезення дуже суттєво. Для прикладу, в сезон виробники пива і води піднімають вартість вантажівки у Львові в 1.5 рази легко.
П.С. Наступного тижня закінчується трьохмісячний депозит (те що злив в кінці січня). Мабуть спробую відкупитися 2-3 травня на збільшених, через тривалі вихідні, обємах МБ. Таки думаю, що наступного тижня курс буде не куплябельний. Усім гарних вихідних.


Я тоже скапливаю гривну на май, пока не трачу.Хотя, признаться 26,05-10 тоже очень неплохой курс.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13975
З нами з: 04.05.10
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 913914915916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5086
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6311
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.