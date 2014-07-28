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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:04
mephala написав: ЛАД написав:mephala
Это я знаю и даже в каких-то случаях могу объяснить.
Но тем не менее цены на не чисто импортные товары у нас всё же ниже, чем в ЕС.
А по перевозкам - бензин у нас дешевле, чем в ЕС, зарплата водителей ниже. Допускаю, что есть какие-то неофициальные платежи за "право (возможность) работать". Но всё же стоимость перевозок в 2 раза выше, чем в ЕС - це вже занадто.
кроме поборов есть еще вполне аргументированный довод - машины ломаются на много чаще и быстрее приходят в негодность чем в европах.
а по поводу того что на свои товары цена ниже - так у них и качество такое что купив сразу выкинуть хочется. например последнее время в платежках водоканала начали лепить по чем вода в европах. типа смотрите как у нас еще дешево. было бы только интересно сравнить еще качество этой воды там и тут.
за границей качество воды в пределах стандартов (запаха нет и вкуса тоже), т.к. вода техническая и производится как правило выпариванием морской воды, можно сказать почти что чистый дистилат -помоешься в гостинице и кожа сразу начинает шелушится, так что я очень ценю качество воды из Днестра
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prodigy
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:17
и правда и не правда
за границей оплата комплектного грузовика привязана к расстоянию от 0.85 до 1.10 евро за 1 км пробега на сегодня...а у нас зависит от "интересности" для перевозчика ,того или иного направление....у нас в Украине сейчас это от 0.5 до 1.5 Евро за 1 к пробега ...для примера , рейс Киев -Днепр ( окло 500 км ), у нас стоит немного дешевле ,рейс Днепр-Киев ,еще дешевле чем в Европе ..а например , рейс куда-нибуть в Кагарлык или Фастов, обойдеться дороже чем в ЕС ( тоесть , в основном перевозка на дальние расстояния в Украине стоит дешевле за 1 км пробега , а более короткие и непопулярные направления будут дороже...
это связано с тем ,что бизнес(склады и производство ,потребление) в Украине , в основном сосредоточен в городах миллионниках , и работать по направлениям между этими городами реально, но поехав куда-то в малый городок ,вероятность оттуда найти быстро груз и по нормальной цене ,очень малая ...пэтому доставка в регионы , корректируеться высокой ценой ( тариф просчитывается с учетом возврата пустым ) ..в ЕС все более равномерно по географии погрузок ( хотя тоже есть исключения ,в основном сезонные ) и тариф все же больше привязан к реальному пробегу грузовика с грузом...
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lincoln2
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:10
lincoln2 Хочу додати, що сезонний фактор у нас корегує ціну перевезення дуже суттєво. Для прикладу, в сезон виробники пива і води піднімають вартість вантажівки у Львові в 1.5 рази легко.
П.С. Наступного тижня закінчується трьохмісячний депозит (те що злив в кінці січня). Мабуть спробую відкупитися 2-3 травня на збільшених, через тривалі вихідні, обємах МБ. Таки думаю, що наступного тижня курс буде не куплябельний. Усім гарних вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:28
orest написав:lincoln2
Хочу додати, що сезонний фактор у нас корегує ціну перевезення дуже суттєво. Для прикладу, в сезон виробники пива і води піднімають вартість вантажівки у Львові в 1.5 рази легко.
П.С. Наступного тижня закінчується трьохмісячний депозит (те що злив в кінці січня). Мабуть спробую відкупитися 2-3 травня на збільшених, через тривалі вихідні, обємах МБ. Таки думаю, що наступного тижня курс буде не куплябельний. Усім гарних вихідних.
Я тоже скапливаю гривну на май, пока не трачу.Хотя, признаться 26,05-10 тоже очень неплохой курс.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 21 кві, 2018 00:08
Спасибо за разъяснения по стоимости перевозок. Насколько понял, цены примерно те же, что в ЕС. Насчёт в 2 раза дороже "член команды" несколько преувеличил.
Хотя ожидал, что у нас всё же дешевле.
Не уверен, что 2-3 мая доллар будет дешевле.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 кві, 2018 08:29
ЛАД
еще добавлю , рентабельность у украинского перевозчика ниже ,хотя :
1.у них плата за дороги забирает примерно в среденем 5-7 % от тарифа(не по всем дорогам платят) , у нас ее вообще нет.
2. Стоимость топлива в среднем на 10-20 % выше нашего.
3.Зарплата у водителей выше.
Но по рентабельности в ЕС выигрывают за счет обновленного автопарка (снижение простоя на ремонте) , качества дорог ( +20 % можно по весу брать ),упрощение складской логистики ( у нас иногда сутками ждут погрузку ,не справляется склад ) , управления транспортом и грузовыми потоками...
и немного ближе к телу
.. рост или понижение тарифа ,зависят РЕАЛЬНО !!! только от баланса спрос/предложение...ни плата за дороги ,ни росто цены на топливо ,так не влияют ,на тариф ,как реальное отсутствие предложения по грузам или возникновения РЕАЛЬНОГО спроса на грузовики...то что орест написал выше...что зимой цены на рефрежираторы и термички выростают в 1.5 раза ,при равнозначных факторах,даже при понижении топлива .. при активизации спроса в связи с погодными условиями , таких авто мало и они диктуют свои условия ...
так и с курсом ,пока нет армагедонных скупок ,курс болтается , в разумных пределах..а вот когда будет ,ой ..откупиться по нормальной цене ,успеют не все...все как и раньше
...4-5-й период стабильности + - , потом - ой..
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lincoln2
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Додано: Суб 21 кві, 2018 08:53
ЛАД написав:
Спасибо за разъяснения по стоимости перевозок. Насколько понял, цены примерно те же, что в ЕС. Насчёт в 2 раза дороже "член команды" несколько преувеличил.
Хотя ожидал, что у нас всё же дешевле.Не уверен, что 2-3 мая доллар будет дешевле.
Я писав, з жовтня долар не купую. Весь надлишок відправляв на піврічний депозит. Злите в січні розмістив на 3-ьох місячний. Все закінчується наступного тижня. Свіжа грн йшла на витрати (багато дн у родичів, Паска і тд) та на оплату літнього відпочинку, залишок відкупив по 26.1 (мінімуми прогавив).
25.04 погашення ОВДП на більше ніж 4 млрд, при чому, там різні папери: і короткотермінові і розміщені ще 25.10.2015. В середу 350 млн, відправлених на конвертацію, качнули курс аж НБУ ловив (значить не по сценарію пішло). То що тоді може зробити сума ЗНАЧНО більша? Звичайно, що на МБ є й багато бажаючих злитися по 26,5-26,8 а в травні треба повертатися до 26 (все детально пояснював). Як ще один аргумент - уже почали активно закачувати газ, Нафтогазу чим дешевше - тим краще. Тим більше, після теперішніх змін від НБУ, він може купувати в багатьох місцях і по різному...
Чекати довше, мабуть, не буду. Таке враження, що за сліпий траст взялися серйозно і не відомо чи є у нього місяць-півтора часу (як у вчорашнього "відкритого" у Львові перинатального центру
)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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