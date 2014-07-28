Додано: Суб 21 кві, 2018 11:47

сомнения

Спасибо! Очень интересная информация. Даже не предполагал.Один уточняющий вопрос - снижение стоимости ремонта (как за счёт снижения простоев, так и более редких и дешёвых ремонтов) не компенсируется снижением цены автомобиля (не знаю, как сейчас, а раньше часто покупали б/у, т.е. дешевле)?И ещё - цена на рефрижераторы растёт зимой или летом?Я понимал Вашу ситуацию с гривней и понимаю Вашу логику. Вполне возможно, Вы правы. Насчёт 2-3 мая я высказал, а не уверенность.Уже писал, что НБУ и Кабмин (возможно, есть и др. силы) преследуют разные цели и хотят тянуть грн в разные стороны. Если курс, оглашённый Кабмином хоть как-то был согласован с НБУ (даже если и нет, НБУ, думаю, как-то учитывает интересы бюджета и производителей), то гривню всё же надо опускать, чтобы избежать необходимости слишком уж сильного снижения к концу года. В принципе НБУ может воспользоваться описанной Вами ситуацией, тем более что он на днях уже предупреждал о некоторой опасности иностр. инвестиций в ОВГЗ (правда, сказал, что объёмы небольшие, и он "контролирует ситуацию"), опустить гривню в конце месяца и не давать ей укрепиться позже.Естественно, всё это мои домыслы и вполне вероятно ничем не оправданные (кроме веры в Кабмин).