Додано: Суб 21 кві, 2018 21:10

[quote="4351271:ЛАД"]lincoln2

Спасибо! Очень интересная информация. Даже не предполагал.

Один уточняющий вопрос - снижение стоимости ремонта (как за счёт снижения простоев, так и более редких и дешёвых ремонтов) не компенсируется снижением цены автомобиля (не знаю, как сейчас, а раньше часто покупали б/у, т.е. дешевле)?

И ещё - цена на рефрижераторы растёт зимой или летом?



как правило в ЕС после 5- 10 лет нещадной эксплуатации ,за счет различных лизинговых и кредитных программ от компаний производителей ( под процент людский ) парки обновляются...8-12 летний авто им ремонтировать затратней , они работают на оборачиваемость... а у нас это большая редкость ,для внутренних перевозок, покупка нового тягача ( от 65 до 100 000 Евро ) + полуприцепа 20-30 000 или рефрижиратора , который еще дороже на 5-15 000 Евро...новая авто , наверное и не отобьется никогда...

вот ,международным перевозчикам , это необходимо ,так как дозвольная система разрешающая перевозки в ЕС заставляет , обновлять парк в сторону повышения экологичности (евро 6),но это уже другая история..

касательно рефов..

навскидку , если осень-весна взять как стандарт , то на лето +10-15% ,на зиму от +20-40 % ...если это постоянные перевозки ,то колебание несолько ниже , если по одноразовой перевозке или под НГ и Рождество ,может и до +100 % вырасти...тоесть ,когда авто нет ,и никто не хочет ехать , только реальное повышение фрахта ,может склонить чашу весов...