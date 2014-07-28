orest
От у світі за останні дні що творитися почало...
Зато СК сделала хороший антиядерный шаг.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 10:42
orest
От у світі за останні дні що творитися почало...
Зато СК сделала хороший антиядерный шаг.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:33
Курс не меняется уже длительное время.Это конечно заслуга нбу, молодцы. Появляются опять всякие глупые прогнозы. ни на чём не основанные.прогноз сейчас один - коридор 25-33.Другого не дано.Всё что внутри трудно логически объяснить, не зная происхождения движения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:42
а в это время в мире
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:59
Вот честно признаюсь, что не интересно.Ну евро ещё как то интересует. по старой памяти, а остальное нафиг не нужно.Сейчас список сузился и для кого расширился до...рубль, евро, биткоин и ко...и даже золото сюда не вошло к нему НЕ заслуженно упал интерес.Кстати, как раз в такие моменты возможен памп и пора уже цену в 2000 взять.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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