RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 10:42

orest

От у світі за останні дні що творитися почало...

Зато СК сделала хороший антиядерный шаг.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13978
З нами з: 04.05.10
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:33

Курс не меняется уже длительное время.Это конечно заслуга нбу, молодцы. :D Появляются опять всякие глупые прогнозы. ни на чём не основанные.прогноз сейчас один - коридор 25-33.Другого не дано.Всё что внутри трудно логически объяснить, не зная происхождения движения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13978
З нами з: 04.05.10
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:42

а в это время в мире
https://finviz.com/futures_charts.ashx? ... NCIES&p=h1
bred
 
Повідомлень: 102
З нами з: 19.07.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:59

  bred написав:а в это время в мире
https://finviz.com/futures_charts.ashx? ... NCIES&p=h1

:D Вот честно признаюсь, что не интересно.Ну евро ещё как то интересует. по старой памяти, а остальное нафиг не нужно.Сейчас список сузился и для кого расширился до...рубль, евро, биткоин и ко...и даже золото сюда не вошло :( к нему НЕ заслуженно упал интерес.Кстати, как раз в такие моменты возможен памп и пора уже цену в 2000 взять.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13978
З нами з: 04.05.10
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 914915916917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5090
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3884
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13197)
23.04.2018 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.