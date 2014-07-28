orest
От у світі за останні дні що творитися почало...
Зато СК сделала хороший антиядерный шаг.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 10:42
orest
От у світі за останні дні що творитися почало...
Зато СК сделала хороший антиядерный шаг.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:33
Курс не меняется уже длительное время.Это конечно заслуга нбу, молодцы. Появляются опять всякие глупые прогнозы. ни на чём не основанные.прогноз сейчас один - коридор 25-33.Другого не дано.Всё что внутри трудно логически объяснить, не зная происхождения движения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:42
а в это время в мире
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:59
Вот честно признаюсь, что не интересно.Ну евро ещё как то интересует. по старой памяти, а остальное нафиг не нужно.Сейчас список сузился и для кого расширился до...рубль, евро, биткоин и ко...и даже золото сюда не вошло к нему НЕ заслуженно упал интерес.Кстати, как раз в такие моменты возможен памп и пора уже цену в 2000 взять.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:17
S&P у своєму прогнозі також відкоригувало очікування курсу гривні на кінець цього року - з 27,3 грн/$1 до 29,5 грн/$1. Окрім того, якщо раніше агентство очікувало, що наприкінці 2019-го і 2020 років курс гривні залишатиметься стабільним на рівні 27,5 грн/$1, то тепер розраховує на його послаблення до кінця наступного року до 30,5 грн/дол із подальшим зміцненням до 29,8 грн/дол до кінця 2020 року і 28,8 грн/дол - до кінця 2021 року.
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
1 "більшість" з єдиним кандидатом не визначилася
2 Захід з фаворитом також
3 найбагатші бізнесмени нашої країни таки не готові заробляти гроші чесно
4 ніхто в цивілізованому світі більше існуючий з 1991 року "стан справ" в Україні підтримувати не буде...
Таки входимо в зону турбулентності.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
здається мені, цивілізованному світу до одного місця, що тут відбувається, і то - це в кращому випадку;
можливо навіть гірше - ім взагалі вигідний цей безлад. Так що надія на те, що "заграница нам поможет" тане на очах ... сумно все це.
не дай боже, після виборів, яких ще може і не бути - ця шоколадна шобла надалі залишиться при владі. Та й від інших тех нічого вже не чекаю крім балачок і обіцянок, навпаки, знову черговий переділ потоків.
Це ж яка ганьба вищого сорту - всі чекають від шоколадного та посипак створення антикорупційного суду (хоча б проголосувати той нещасний закон) - а оця ..... приїджає у зраду агітувати за створення поместной церки. Я б на місці того світового патріарха втер би йому носа та сказав чим потрібно зайнятись. Мовчу вже за інші події минулого тижня.
Чи доживе країна більш-менш спокійно до виборів - оце питання. І головне - після виборів, що
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