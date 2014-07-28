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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:а курс вот вот под 26 зайдёт

Це вже третя чи четверта спроба зайти "під 26", але щось (точніше - хтось) не пускає/не дає закріпитись на цих рівнях. Бо йде стабільний відкуп. Отже, навряд чи побачимо рівні впевнено нижче 26.
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:05

  Sergo написав:
  Vitl написав:а курс вот вот под 26 зайдёт

Це вже третя чи четверта спроба зайти "під 26", але щось (точніше - хтось) не пускає/не дає закріпитись на цих рівнях. Бо йде стабільний відкуп. Отже, навряд чи побачимо рівні впевнено нижче 26.


Ну почему же.Недавно мы с Орестом давали сценарий, по которому трохи вверх и на майские вниз.И это не говоря уже о летнем периоде...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Ну почему же.Недавно мы с Орестом давали сценарий, по которому трохи вверх и на майские вниз.И это не говоря уже о летнем периоде...

Ну я не виключаю проколу 26 (тим більше, що цього року ми вже це спостерігали), просто є сумніви що зможемо впевнено закріпитись на рівнях "під 26" на тривалий час (хоча б пару тижнів), бо спостерігаю, що вся пропозиція відразу ж викуповується.
Ну.. час покаже.
Sergo
 
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  #<1 ... 915916917918
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