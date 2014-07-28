Це вже третя чи четверта спроба зайти "під 26", але щось (точніше - хтось) не пускає/не дає закріпитись на цих рівнях. Бо йде стабільний відкуп. Отже, навряд чи побачимо рівні впевнено нижче 26.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:48
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:05
Ну почему же.Недавно мы с Орестом давали сценарий, по которому трохи вверх и на майские вниз.И это не говоря уже о летнем периоде...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ну я не виключаю проколу 26 (тим більше, що цього року ми вже це спостерігали), просто є сумніви що зможемо впевнено закріпитись на рівнях "під 26" на тривалий час (хоча б пару тижнів), бо спостерігаю, що вся пропозиція відразу ж викуповується.
Ну.. час покаже.
Додано: Сер 25 кві, 2018 00:11
Сценарии могут быть разные, в т.ч. и описанный Alex2007. Да и я, грешный, как-то писал, что вполне допускаю, что минимум этого года мы уже увидели (по ТА нарисовали двойное дно ) и вполне можем начать падение не в августе-сентябре, а в мае-июне.
В какой сценарий исполнится ... Поживём, увидим.
Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось.
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:00
ЛАД
Сценарии могут быть разные, в т.ч. и описанный Alex2007. Да и я, грешный, как-то писал, что вполне допускаю, что минимум этого года мы уже увидели (по ТА нарисовали двойное дно ) и вполне можем начать падение не в августе-сентябре, а в мае-июне.
В какой сценарий исполнится ... Поживём, увидим.
Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось.
А я вот как сужу - сейчас курс около минимумов, и это при том что 20е числа.На майские традиционное падение доллара хотя бы на наличке.Дальше тоже допускаю всё что угодно, но майскими для закупа нужно будет воспользоваться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:21
На гілці були обговорення причин/мотивів закладеного в держбюджет 2018 курсу 29,3 на кінець року, бо ні в кого нема чіткого розуміння чим керувались наші розумники.
Країна міцно висить на підсосі зовнішніх запозичень, отже припускаю, що курс держбюджету узгоджувався з "донорами". А отже враховували і зовнішні чинники.
В статті докладно розписано "суть проісходящих собитій" в економіці самих донорів, а отже висновки просяться самі собою..
"В текущем году следует ожидать трех или четырех повышений базовой ставки ФРС. Доллар становится дорогим. Кроме того, планируется ускорить программу количественного ужесточения в виде уменьшения баланса Федерального резерва посредством изъятия средств из оборота. Доллар станет не только дорогим, но и "дефицитным ресурсом".
..
Больше всего дефицитный и дорогой доллар ударит по развивающимся рынкам" (с)
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