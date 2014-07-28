Vitl написав:

На майские традиционное падение доллара хотя бы на наличке.Дальше тоже допускаю всё что угодно, но майскими для закупа нужно будет воспользоваться.

.....А я вот как сужу - сейчас курс около минимумов, и это при том что 20е числа.