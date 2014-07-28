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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:а курс вот вот под 26 зайдёт

Це вже третя чи четверта спроба зайти "під 26", але щось (точніше - хтось) не пускає/не дає закріпитись на цих рівнях. Бо йде стабільний відкуп. Отже, навряд чи побачимо рівні впевнено нижче 26.
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:05

  Sergo написав:
  Vitl написав:а курс вот вот под 26 зайдёт

Це вже третя чи четверта спроба зайти "під 26", але щось (точніше - хтось) не пускає/не дає закріпитись на цих рівнях. Бо йде стабільний відкуп. Отже, навряд чи побачимо рівні впевнено нижче 26.


Ну почему же.Недавно мы с Орестом давали сценарий, по которому трохи вверх и на майские вниз.И это не говоря уже о летнем периоде...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Ну почему же.Недавно мы с Орестом давали сценарий, по которому трохи вверх и на майские вниз.И это не говоря уже о летнем периоде...

Ну я не виключаю проколу 26 (тим більше, що цього року ми вже це спостерігали), просто є сумніви що зможемо впевнено закріпитись на рівнях "під 26" на тривалий час (хоча б пару тижнів), бо спостерігаю, що вся пропозиція відразу ж викуповується.
Ну.. час покаже.
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 00:11

  Vitl написав:
  Sergo написав:
  Vitl написав:а курс вот вот под 26 зайдёт

Це вже третя чи четверта спроба зайти "під 26", але щось (точніше - хтось) не пускає/не дає закріпитись на цих рівнях. Бо йде стабільний відкуп. Отже, навряд чи побачимо рівні впевнено нижче 26.


Ну почему же.Недавно мы с Орестом давали сценарий, по которому трохи вверх и на майские вниз.И это не говоря уже о летнем периоде...

Сценарии могут быть разные, в т.ч. и описанный Alex2007. Да и я, грешный, как-то писал, что вполне допускаю, что минимум этого года мы уже увидели (по ТА нарисовали двойное дно :) ) и вполне можем начать падение не в августе-сентябре, а в мае-июне.
В какой сценарий исполнится ... Поживём, увидим.
Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:00

ЛАД
Сценарии могут быть разные, в т.ч. и описанный Alex2007. Да и я, грешный, как-то писал, что вполне допускаю, что минимум этого года мы уже увидели (по ТА нарисовали двойное дно :) ) и вполне можем начать падение не в августе-сентябре, а в мае-июне.
В какой сценарий исполнится ... Поживём, увидим.
Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось.

А я вот как сужу - сейчас курс около минимумов, и это при том что 20е числа.На майские традиционное падение доллара хотя бы на наличке.Дальше тоже допускаю всё что угодно, но майскими для закупа нужно будет воспользоваться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:21

На гілці були обговорення причин/мотивів закладеного в держбюджет 2018 курсу 29,3 на кінець року, бо ні в кого нема чіткого розуміння чим керувались наші розумники.
Країна міцно висить на підсосі зовнішніх запозичень, отже припускаю, що курс держбюджету узгоджувався з "донорами". А отже враховували і зовнішні чинники.
В статті докладно розписано "суть проісходящих собитій" в економіці самих донорів, а отже висновки просяться самі собою..

"В текущем году следует ожидать трех или четырех повышений базовой ставки ФРС. Доллар становится дорогим. Кроме того, планируется ускорить программу количественного ужесточения в виде уменьшения баланса Федерального резерва посредством изъятия средств из оборота. Доллар станет не только дорогим, но и "дефицитным ресурсом".
..
Больше всего дефицитный и дорогой доллар ударит по развивающимся рынкам" (с)
http://www.dsnews.ua/economics/vashingt ... 2018220000
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:07

  Vitl написав:.....
А я вот как сужу - сейчас курс около минимумов, и это при том что 20е числа.На майские традиционное падение доллара хотя бы на наличке.Дальше тоже допускаю всё что угодно, но майскими для закупа нужно будет воспользоваться.

Это вполне возможно, спорить не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:12

  Sergo написав:На гілці були обговорення причин/мотивів закладеного в держбюджет 2018 курсу 29,3 на кінець року, бо ні в кого нема чіткого розуміння чим керувались наші розумники.
Країна міцно висить на підсосі зовнішніх запозичень, отже припускаю, що курс держбюджету узгоджувався з "донорами". А отже враховували і зовнішні чинники.
В статті докладно розписано "суть проісходящих собитій" в економіці самих донорів, а отже висновки просяться самі собою..

"В текущем году следует ожидать трех или четырех повышений базовой ставки ФРС. Доллар становится дорогим. Кроме того, планируется ускорить программу количественного ужесточения в виде уменьшения баланса Федерального резерва посредством изъятия средств из оборота. Доллар станет не только дорогим, но и "дефицитным ресурсом".
..
Больше всего дефицитный и дорогой доллар ударит по развивающимся рынкам" (с)
http://www.dsnews.ua/economics/vashingt ... 2018220000


Да, моя версия была - связь с получением транша.Т е смысл в том. где взять деньги.Если извне, то курс можно поднять, чтобы под транш больше напечатать.Если извне не дают, то брать нужно на внутреннем рынке.Тогда курс наоборот следует опустить, чтобы больше отпылесосить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:39

"КУРСОВЫЕ МАЯКИ"

"МВФ и Всемирный банк прогнозируют ухудшение условий торговли и повышение дефицита текущего счета платежного баланса в этом году до 3,7% ВВП, а в следующем - до 3,3-3,5% ВВП. Это значит, что наш экспорт так и не будет поспевать за импортом и государству придется снова активно занимать деньги."
http://www.dsnews.ua/economics/podali-d ... 2018220000
"в НБУ подсчитали, что за последние два года миграция привела к уменьшению нашей рабочей силы на 5-8% и прогнозируют высокие темпы оттока кадров в ближайшие три года.
Плюсом в этой ситуации будут валютные поступления в страну. Напомним, что в прошлом году объем частных переводов из-за границы вырос до $9,3 млрд.."
Sergo
 
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