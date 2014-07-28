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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 916917918919
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:57



Привет
Я как-то смотрел на движения дефицита и резервов - то что говорит эксперт можно наглядно доказать цифрами.
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:18

  Sergo написав:"МВФ и Всемирный банк прогнозируют ухудшение условий торговли и повышение дефицита текущего счета платежного баланса в этом году до 3,7% ВВП, а в следующем - до 3,3-3,5% ВВП. Это значит, что наш экспорт так и не будет поспевать за импортом и государству придется снова активно занимать деньги."
http://www.dsnews.ua/economics/podali-d ... 2018220000
"в НБУ подсчитали, что за последние два года миграция привела к уменьшению нашей рабочей силы на 5-8% и прогнозируют высокие темпы оттока кадров в ближайшие три года.
Плюсом в этой ситуации будут валютные поступления в страну. Напомним, что в прошлом году объем частных переводов из-за границы вырос до $9,3 млрд.."


Я как то писал вопрос, повторюсь...Деньги заробитчан по какой схеме проходят :?: Т е в самом обычном понимании это деньги частников , а не государства, сколько их не поступило бы.Ну госво обменяло их на гривну, но которую тоже нужно обеспечить.Т е в моём понимании реальные плюсовые деньги у госва это только свои.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:21

  ulanusa1 написав:Говорят, если доходность US 10Y Bonds достигнет 3%, американской фонде светит серьезная коррекция.
http://money.cnn.com/2018/04/23/investi ... index.html
Cлышал такое мнение неоднократно, да и логика в этом определенно есть.

Тадам:
https://www.treasury.gov/resource-cente ... &year=2018
Это к слову о той рецессии, о которой мы недавно говорили.


В мире периодически должны проходить встряски.Скорее мы подходим к очередной.Вроде бы и удивительного ничего нет, но пережить как то нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:01

  Vitl написав:........
Я как то писал вопрос, повторюсь...Деньги заробитчан по какой схеме проходят :?: Т е в самом обычном понимании это деньги частников , а не государства, сколько их не поступило бы.Ну госво обменяло их на гривну, но которую тоже нужно обеспечить.Т е в моём понимании реальные плюсовые деньги у госва это только свои.

Что Вы называете своими деньгами? "Своих" у государства практически нет, ну кроме доходов от госпредприятий. Всё остальное от юр- и физлиц.
А инвалюту гос-во может получить только от экспорта госпредприятий или выкупить у тех же юр- и физлиц. И какая разница, у кого выкупать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:05

  ЛАД написав:
  Vitl написав:........
Я как то писал вопрос, повторюсь...Деньги заробитчан по какой схеме проходят :?: Т е в самом обычном понимании это деньги частников , а не государства, сколько их не поступило бы.Ну госво обменяло их на гривну, но которую тоже нужно обеспечить.Т е в моём понимании реальные плюсовые деньги у госва это только свои.

Что Вы называете своими деньгами? "Своих" у государства практически нет, ну кроме доходов от госпредприятий. Всё остальное от юр- и физлиц.
А инвалюту гос-во может получить только от экспорта госпредприятий или выкупить у тех же юр- и физлиц. И какая разница, у кого выкупать?

Обеспечить хотя бы отечественными товарами (как я понял)
А то получается, что заработчанин привёз валюту, поменял на гривню и купил телек, стиралку и т.п. - и эта валюта ушла обратно заграницу.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Деньги заробитчан по какой схеме проходят :?: Т е в самом обычном понимании это деньги частников , а не государства, сколько их не поступило бы.Ну госво обменяло их на гривну, но которую тоже нужно обеспечить.Т е в моём понимании реальные плюсовые деньги у госва это только свои.


Ты сам ответил на свой вопрос.
    Леша/Петя/Таня/Наташа поехали за длинным рублем
    Дома у них остались родители/дети/жены/мужья + дома/квартиры
    наличку обеспечивают канализация, продолжающая расти, еда не дешевеющая, шмотки, бензин и многое другое
    Самые успешные заробитчане покупают еще и авто и недвигу

Сразу отмечу, что импортные товары на территории Украины и новострой покупают за гривну. Импорт авто уже учитывается в балансе торговли товарами.

Вкладчик1234
Специально для Вас выделил :oops:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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