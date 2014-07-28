Очкарик написав:Експерт розповів, як утримували долар по 8 гривень при Януковичі
Привет
Я как-то смотрел на движения дефицита и резервов - то что говорит эксперт можно наглядно доказать цифрами.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:57
Привет
Я как-то смотрел на движения дефицита и резервов - то что говорит эксперт можно наглядно доказать цифрами.
Play smart
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:18
Я как то писал вопрос, повторюсь...Деньги заробитчан по какой схеме проходят Т е в самом обычном понимании это деньги частников , а не государства, сколько их не поступило бы.Ну госво обменяло их на гривну, но которую тоже нужно обеспечить.Т е в моём понимании реальные плюсовые деньги у госва это только свои.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:21
В мире периодически должны проходить встряски.Скорее мы подходим к очередной.Вроде бы и удивительного ничего нет, но пережить как то нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:01
Что Вы называете своими деньгами? "Своих" у государства практически нет, ну кроме доходов от госпредприятий. Всё остальное от юр- и физлиц.
А инвалюту гос-во может получить только от экспорта госпредприятий или выкупить у тех же юр- и физлиц. И какая разница, у кого выкупать?
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:05
Обеспечить хотя бы отечественными товарами (как я понял)
А то получается, что заработчанин привёз валюту, поменял на гривню и купил телек, стиралку и т.п. - и эта валюта ушла обратно заграницу.
Всё IMHO
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:06
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ты сам ответил на свой вопрос.
Дома у них остались родители/дети/жены/мужья + дома/квартиры
наличку обеспечивают канализация, продолжающая расти, еда не дешевеющая, шмотки, бензин и многое другое
Самые успешные заробитчане покупают еще и авто и недвигу
Сразу отмечу, что импортные товары на территории Украины и новострой покупают за гривну. Импорт авто уже учитывается в балансе торговли товарами.
Вкладчик1234
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Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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