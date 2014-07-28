Додано: Сер 25 кві, 2018 18:14

Вот видите, мой вопрос вызвал некоторый интерес и размышления.И неспроста.Это только на первый взгляд кажется что всё так просто.Мне ближе всех в понимании Вкладчик 1234.Я ещё раз повторяю. что деньги заробитчан, негосударственного экспорта и под не есть деньги государства, которое ВНИМАНИЕ, наращивает т о звр.Т е госво не получает какую то прибыль, НО НАРАЩИВАЕТ звр.Тогда как минимум то что оно пылесосит должно быть возмещено чем то другим.Тут уже правильно все пишут, типа канализацией.Но однако это всё равно не даёт полного представления схемы движения денег.Получается, что можно не имея прибыли всё выкупать и выкупать и в результате собрать звр дореволюционновоенного периода.Но это ведь просто - значит выкуп будет за свежепечатную гривну.Теперь следующий шаг - нужно отдать долги, которые как ни странно растут, несмотря на то что постоянно отдаются.Тогда в результате будем иметь массу гривны и отсутствие валюты. которую нужно отдавать.А на момент всё и держится на том. что в должном объёме валюта не отдаётся, т о её объём растёт и цена падает.напомню, что кроме цифр оф гос долга есть цифры долга превышающие первые в разы.и это не совсем проблема тех кто должен.Они создадут давление на вал рынок для своих целей.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.