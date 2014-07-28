Очкарик написав:Експерт розповів, як утримували долар по 8 гривень при Януковичі
Привет
Я как-то смотрел на движения дефицита и резервов - то что говорит эксперт можно наглядно доказать цифрами.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:57
Привет
Я как-то смотрел на движения дефицита и резервов - то что говорит эксперт можно наглядно доказать цифрами.
Play smart
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:18
Я как то писал вопрос, повторюсь...Деньги заробитчан по какой схеме проходят Т е в самом обычном понимании это деньги частников , а не государства, сколько их не поступило бы.Ну госво обменяло их на гривну, но которую тоже нужно обеспечить.Т е в моём понимании реальные плюсовые деньги у госва это только свои.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:21
В мире периодически должны проходить встряски.Скорее мы подходим к очередной.Вроде бы и удивительного ничего нет, но пережить как то нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:01
Что Вы называете своими деньгами? "Своих" у государства практически нет, ну кроме доходов от госпредприятий. Всё остальное от юр- и физлиц.
А инвалюту гос-во может получить только от экспорта госпредприятий или выкупить у тех же юр- и физлиц. И какая разница, у кого выкупать?
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:05
Обеспечить хотя бы отечественными товарами (как я понял)
А то получается, что заработчанин привёз валюту, поменял на гривню и купил телек, стиралку и т.п. - и эта валюта ушла обратно заграницу.
Всё IMHO
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:06
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ты сам ответил на свой вопрос.
Дома у них остались родители/дети/жены/мужья + дома/квартиры
наличку обеспечивают канализация, продолжающая расти, еда не дешевеющая, шмотки, бензин и многое другое
Самые успешные заробитчане покупают еще и авто и недвигу
Сразу отмечу, что импортные товары на территории Украины и новострой покупают за гривну. Импорт авто уже учитывается в балансе торговли товарами.
Вкладчик1234
Специально для Вас выделил
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:56
Добавлю к посту Очкарика.
Обеспечить отечественными товарами задача не для государства. Гос-во только может (и должно) создать условия для роста производства.
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:14
Вот видите, мой вопрос вызвал некоторый интерес и размышления.И неспроста.Это только на первый взгляд кажется что всё так просто.Мне ближе всех в понимании Вкладчик 1234.Я ещё раз повторяю. что деньги заробитчан, негосударственного экспорта и под не есть деньги государства, которое ВНИМАНИЕ, наращивает т о звр.Т е госво не получает какую то прибыль, НО НАРАЩИВАЕТ звр.Тогда как минимум то что оно пылесосит должно быть возмещено чем то другим.Тут уже правильно все пишут, типа канализацией.Но однако это всё равно не даёт полного представления схемы движения денег.Получается, что можно не имея прибыли всё выкупать и выкупать и в результате собрать звр дореволюционновоенного периода.Но это ведь просто - значит выкуп будет за свежепечатную гривну.Теперь следующий шаг - нужно отдать долги, которые как ни странно растут, несмотря на то что постоянно отдаются.Тогда в результате будем иметь массу гривны и отсутствие валюты. которую нужно отдавать.А на момент всё и держится на том. что в должном объёме валюта не отдаётся, т о её объём растёт и цена падает.напомню, что кроме цифр оф гос долга есть цифры долга превышающие первые в разы.и это не совсем проблема тех кто должен.Они создадут давление на вал рынок для своих целей.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:38
Vitl
Не обязательно за свеженапечатанную, можно за налоги, собранные с Вас, меня и всех прочих, за деньги, кот. мы все платим за постоянно дорожающий газ (посмотрите мой последний пост в контексте), за эл.-энергию и т.д.
Кстати, инфляция очень способствует увеличению доходов гос-ва, а при практически постоянном курсе последние 2 года и пополнению ЗВР.
Пока что у гос-ва всё это хорошо получается.
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