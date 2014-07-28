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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 917918919920
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:29

  Vitl написав:Согласен и акцентирую, что выкуп валюты делается на средства от налогов и доходов собственных структур.А хватает ли их Судя по навесу овгз - нет

Думаю денег (гривны) хватает.
Но вынуждены пылесосить через ОВГЗ, чтоб предупредить инфляцию.
Я так понимаю, экономика в натуральном выражении сжимается, и если не высосать из неё гривну (например через ОВГЗ) - то получим рост цен
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:37

Vitl
Не всё государственное. Но то, что не государственное, при росте цен даёт рост налогов от него.
Но, возможно, грн и не хватает. Поэтому и писал - "пока получается".
Вкладчик1234
Рост цен имеем даже при отсасывании грн через ОВГЗ, и рост достаточно ( :) ) приличный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:40

  ЛАД написав:Рост цен имеем даже при отсасывании грн через ОВГЗ, и рост достаточно приличный.

Думаю, что если бы не ОВГЗ, мы бы рост цен считали не в процентах, а в разах :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:48

  ЛАД написав:Vitl
Не всё государственное. Но то, что не государственное, при росте цен даёт рост налогов от него.
Но, возможно, грн и не хватает. Поэтому и писал - "пока получается".
Вкладчик1234
Рост цен имеем даже при отсасывании грн через ОВГЗ, и рост достаточно ( :) ) приличный.

В итоге можно сделать промежуточный вывод - ситуация создана искусственно, очень шаткая, т к с любой стороны может прекратится взаимодействие.Например, заробитчане не секрет собираются средства тратить за границей и перетаскивать туда семьи.Овгз в любой момент прекратят выкупать.Депозиты решат снять.
А рост цен уже привычное явление, но с каждым посешением торг точек не перестаю приходить домой и материться с рассказами об увиденном.В общем верхушка запустила круговой процесс выворачивания всех нас путём того. что все поднимают цены.в результате, да, платится больше налогов.Рост зарплат. тоже больше налогов.Но уже не смешно смотреть на молочку и готовые море и мясопродукты, да и многое другое.А цены на отопление в сл сезоне будут такие. что сложно будет даже поверить, в нек регионах возможно за кв метр цифра будет трёхзначная(выше 100) :shock:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 917918919920
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