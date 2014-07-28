Думаю денег (гривны) хватает.
Но вынуждены пылесосить через ОВГЗ, чтоб предупредить инфляцию.
Я так понимаю, экономика в натуральном выражении сжимается, и если не высосать из неё гривну (например через ОВГЗ) - то получим рост цен
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:29
Думаю денег (гривны) хватает.
Но вынуждены пылесосить через ОВГЗ, чтоб предупредить инфляцию.
Я так понимаю, экономика в натуральном выражении сжимается, и если не высосать из неё гривну (например через ОВГЗ) - то получим рост цен
Всё IMHO
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:37
Vitl
Не всё государственное. Но то, что не государственное, при росте цен даёт рост налогов от него.
Но, возможно, грн и не хватает. Поэтому и писал - "пока получается".
Вкладчик1234
Рост цен имеем даже при отсасывании грн через ОВГЗ, и рост достаточно ( ) приличный.
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:40
Думаю, что если бы не ОВГЗ, мы бы рост цен считали не в процентах, а в разах
Всё IMHO
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:48
В итоге можно сделать промежуточный вывод - ситуация создана искусственно, очень шаткая, т к с любой стороны может прекратится взаимодействие.Например, заробитчане не секрет собираются средства тратить за границей и перетаскивать туда семьи.Овгз в любой момент прекратят выкупать.Депозиты решат снять.
А рост цен уже привычное явление, но с каждым посешением торг точек не перестаю приходить домой и материться с рассказами об увиденном.В общем верхушка запустила круговой процесс выворачивания всех нас путём того. что все поднимают цены.в результате, да, платится больше налогов.Рост зарплат. тоже больше налогов.Но уже не смешно смотреть на молочку и готовые море и мясопродукты, да и многое другое.А цены на отопление в сл сезоне будут такие. что сложно будет даже поверить, в нек регионах возможно за кв метр цифра будет трёхзначная(выше 100)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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