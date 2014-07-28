Додано: Чет 26 кві, 2018 12:29

В итоге можно сделать промежуточный вывод - ситуация создана искусственно, очень шаткая, т к с любой стороны может прекратится взаимодействие.Например, заробитчане не секрет собираются средства тратить за границей и перетаскивать туда семьи.Овгз в любой момент прекратят выкупать.Депозиты решат снять.

О ценах и писать не хочется - приличных слов не хватает, а неприличные и цензура не пропустит, и писать не хочется.Самое интересное, что при "стабильной и крепкой" гривне продолжают дорожать даже импортные продукты.Всё это так, но такие вещи, как правило, резко не происходят. Обычно это достаточно плавный процесс. Кроме каких-то форс-мажорных ситуаций типа войны или ещё чего-то экстремального.В нашей ситуации триггерами могут, скорее, послужить падение цен на металл-зерно на мир. рынках, изменение политики "партии и правительства" (НБУ и Кабмина с президентом), какие-то серьёзные полит. события внутри страны.Реально, думаю, всё будет происходить, как обычно, по принципу: "Всё нормально, падаю", как в прошлом-позапрошлом годах, разве что начнётся не осенью, а раньше.