Думаю денег (гривны) хватает.
Но вынуждены пылесосить через ОВГЗ, чтоб предупредить инфляцию.
Я так понимаю, экономика в натуральном выражении сжимается, и если не высосать из неё гривну (например через ОВГЗ) - то получим рост цен
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:29
Думаю денег (гривны) хватает.
Но вынуждены пылесосить через ОВГЗ, чтоб предупредить инфляцию.
Я так понимаю, экономика в натуральном выражении сжимается, и если не высосать из неё гривну (например через ОВГЗ) - то получим рост цен
Всё IMHO
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:37
Vitl
Не всё государственное. Но то, что не государственное, при росте цен даёт рост налогов от него.
Но, возможно, грн и не хватает. Поэтому и писал - "пока получается".
Вкладчик1234
Рост цен имеем даже при отсасывании грн через ОВГЗ, и рост достаточно ( ) приличный.
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:40
Думаю, что если бы не ОВГЗ, мы бы рост цен считали не в процентах, а в разах
Всё IMHO
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:48
В итоге можно сделать промежуточный вывод - ситуация создана искусственно, очень шаткая, т к с любой стороны может прекратится взаимодействие.Например, заробитчане не секрет собираются средства тратить за границей и перетаскивать туда семьи.Овгз в любой момент прекратят выкупать.Депозиты решат снять.
А рост цен уже привычное явление, но с каждым посешением торг точек не перестаю приходить домой и материться с рассказами об увиденном.В общем верхушка запустила круговой процесс выворачивания всех нас путём того. что все поднимают цены.в результате, да, платится больше налогов.Рост зарплат. тоже больше налогов.Но уже не смешно смотреть на молочку и готовые море и мясопродукты, да и многое другое.А цены на отопление в сл сезоне будут такие. что сложно будет даже поверить, в нек регионах возможно за кв метр цифра будет трёхзначная(выше 100)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Всім привіт.
1 це не оптимізм чи песимізм, це спроба спрогнозувати найочевидніший перебіг подій і наслідки, з моєї точки зору. Наразі сукупність чинників і наслідки змінюються.
2 Вкладчик 1234 економіка не зжимається, просто росте тінь. Це, також, пояснює чому ЧР став таким незалежним від МБ. Нехтування цим фактом може негативно вплинути на прогнози та очікування.
П.С. Сьогодні в ночі у Львові була спроба підпалити два (всі наявні) відділення Форвардбанку...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:02
1. Понимаю, что у Вас изменение позиции происходит не из-за смены настроения.
2. Не берусь спорить о росте тени, но, как мне кажется, особого роста нет, как и сжатия экономики. Скорее стагнация. Для некоторой (весьма относительной) независимости ЧР от МБ мне больше нравится объяснение ДС - нехватка нал. гривни. Ну и относительная стабильность на МБ - отклонения на 5-10 коп. туда-сюда нал. рынок решил (и может) пренебречь.
По П.С. - глупость (на мой взгляд) продолжается.
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:29
Vitl
О ценах и писать не хочется - приличных слов не хватает, а неприличные и цензура не пропустит, и писать не хочется.
Самое интересное, что при "стабильной и крепкой" гривне продолжают дорожать даже импортные продукты.
Всё это так, но такие вещи, как правило, резко не происходят. Обычно это достаточно плавный процесс. Кроме каких-то форс-мажорных ситуаций типа войны или ещё чего-то экстремального.
В нашей ситуации триггерами могут, скорее, послужить падение цен на металл-зерно на мир. рынках, изменение политики "партии и правительства" (НБУ и Кабмина с президентом), какие-то серьёзные полит. события внутри страны.
Реально, думаю, всё будет происходить, как обычно, по принципу: "Всё нормально, падаю", как в прошлом-позапрошлом годах, разве что начнётся не осенью, а раньше.
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