Додано: Чет 26 кві, 2018 16:50

Наличный рынок демонстрирует индивидуальность, отставая от мб.26 ещё как то держится, но сдать становится сложнее.Видимо сыграет фактор майских, часто мною упоминаемый.Не могу утверждать что будет летом, многие пишут об отрицательных для гривны предпосылках, просто считаю, чтоб там ни было, дешевле 26 можно откупаться, т к гораздо ниже пойти сложно.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.