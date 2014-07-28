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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 918919920921>
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:29

  Vitl написав:Согласен и акцентирую, что выкуп валюты делается на средства от налогов и доходов собственных структур.А хватает ли их Судя по навесу овгз - нет

Думаю денег (гривны) хватает.
Но вынуждены пылесосить через ОВГЗ, чтоб предупредить инфляцию.
Я так понимаю, экономика в натуральном выражении сжимается, и если не высосать из неё гривну (например через ОВГЗ) - то получим рост цен
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:37

Vitl
Не всё государственное. Но то, что не государственное, при росте цен даёт рост налогов от него.
Но, возможно, грн и не хватает. Поэтому и писал - "пока получается".
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Рост цен имеем даже при отсасывании грн через ОВГЗ, и рост достаточно ( :) ) приличный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:40

  ЛАД написав:Рост цен имеем даже при отсасывании грн через ОВГЗ, и рост достаточно приличный.

Думаю, что если бы не ОВГЗ, мы бы рост цен считали не в процентах, а в разах :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:48

  ЛАД написав:Vitl
Не всё государственное. Но то, что не государственное, при росте цен даёт рост налогов от него.
Но, возможно, грн и не хватает. Поэтому и писал - "пока получается".
Вкладчик1234
Рост цен имеем даже при отсасывании грн через ОВГЗ, и рост достаточно ( :) ) приличный.

В итоге можно сделать промежуточный вывод - ситуация создана искусственно, очень шаткая, т к с любой стороны может прекратится взаимодействие.Например, заробитчане не секрет собираются средства тратить за границей и перетаскивать туда семьи.Овгз в любой момент прекратят выкупать.Депозиты решат снять.
А рост цен уже привычное явление, но с каждым посешением торг точек не перестаю приходить домой и материться с рассказами об увиденном.В общем верхушка запустила круговой процесс выворачивания всех нас путём того. что все поднимают цены.в результате, да, платится больше налогов.Рост зарплат. тоже больше налогов.Но уже не смешно смотреть на молочку и готовые море и мясопродукты, да и многое другое.А цены на отопление в сл сезоне будут такие. что сложно будет даже поверить, в нек регионах возможно за кв метр цифра будет трёхзначная(выше 100) :shock:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось

Всім привіт.
1 це не оптимізм чи песимізм, це спроба спрогнозувати найочевидніший перебіг подій і наслідки, з моєї точки зору. Наразі сукупність чинників і наслідки змінюються.
2 Вкладчик 1234 економіка не зжимається, просто росте тінь. Це, також, пояснює чому ЧР став таким незалежним від МБ. Нехтування цим фактом може негативно вплинути на прогнози та очікування.
П.С. Сьогодні в ночі у Львові була спроба підпалити два (всі наявні) відділення Форвардбанку...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:02

  orest написав:
  ЛАД написав:Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось

Всім привіт.
1 це не оптимізм чи песимізм, це спроба спрогнозувати найочевидніший перебіг подій і наслідки, з моєї точки зору. Наразі сукупність чинників і наслідки змінюються.
2 Вкладчик 1234 економіка не зжимається, просто росте тінь. Це, також, пояснює чому ЧР став таким незалежним від МБ. Нехтування цим фактом може негативно вплинути на прогнози та очікування.
П.С. Сьогодні в ночі у Львові була спроба підпалити два (всі наявні) відділення Форвардбанку...

1. Понимаю, что у Вас изменение позиции происходит не из-за смены настроения. :)
2. Не берусь спорить о росте тени, но, как мне кажется, особого роста нет, как и сжатия экономики. Скорее стагнация. Для некоторой (весьма относительной) независимости ЧР от МБ мне больше нравится объяснение ДС - нехватка нал. гривни. Ну и относительная стабильность на МБ - отклонения на 5-10 коп. туда-сюда нал. рынок решил (и может) пренебречь.
По П.С. - глупость (на мой взгляд) продолжается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:29

Vitl
О ценах и писать не хочется - приличных слов не хватает, а неприличные и цензура не пропустит, и писать не хочется. :)
Самое интересное, что при "стабильной и крепкой" гривне продолжают дорожать даже импортные продукты.
В итоге можно сделать промежуточный вывод - ситуация создана искусственно, очень шаткая, т к с любой стороны может прекратится взаимодействие.Например, заробитчане не секрет собираются средства тратить за границей и перетаскивать туда семьи.Овгз в любой момент прекратят выкупать.Депозиты решат снять.

Всё это так, но такие вещи, как правило, резко не происходят. Обычно это достаточно плавный процесс. Кроме каких-то форс-мажорных ситуаций типа войны или ещё чего-то экстремального.
В нашей ситуации триггерами могут, скорее, послужить падение цен на металл-зерно на мир. рынках, изменение политики "партии и правительства" (НБУ и Кабмина с президентом), какие-то серьёзные полит. события внутри страны.
Реально, думаю, всё будет происходить, как обычно, по принципу: "Всё нормально, падаю", как в прошлом-позапрошлом годах, разве что начнётся не осенью, а раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:50

Наличный рынок демонстрирует индивидуальность, отставая от мб.26 ещё как то держится, но сдать становится сложнее.Видимо сыграет фактор майских, часто мною упоминаемый.Не могу утверждать что будет летом, многие пишут об отрицательных для гривны предпосылках, просто считаю, чтоб там ни было, дешевле 26 можно откупаться, т к гораздо ниже пойти сложно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

может есть у кого ссылочка ,на графики или таблицу с данными сведенные воедино ,сколько НБУ на МБ выкупал /продавал по неделям/месяцам за 2016-2017-начало 2018 ...навскидку по памяти , в прошлые ( 2016-2017 ) года , в марте была более обьемная скупка НБУ на МБ чем в 2018 ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:38

  lincoln2 написав:может есть у кого ссылочка ,на графики или таблицу с данными сведенные воедино ,сколько НБУ на МБ выкупал /продавал по неделям/месяцам за 2016-2017-начало 2018 ...навскидку по памяти , в прошлые ( 2016-2017 ) года , в марте была более обьемная скупка НБУ на МБ чем в 2018 ...


К сож такой инфы у меня нет.Могу дать табличку личных покупок валюты за период с 2000го года в экселе.Они конечно не отражают тенденций нбу, но зато будут отражать общую тенденцию доступности валюты и расцвета и заката деловой активности в стране...Хотя уверен, что никому это не интересно :D
ПС нбу объявлением о 10 ежедневных лимонах выдал линию партии, из кот следует намерение желание необходимость выкупа валюты...и в объёмах гораздо больших указанных.Т о транша нэт, повышения курса тоже нэ будет, придержу ка я гривну и дороже 25,75 откупаться не буду :idea: Это кстати тоже в эксель войдёт :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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