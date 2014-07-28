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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:26

  lincoln2 написав:может есть у кого ссылочка ,на графики или таблицу с данными сведенные воедино ,сколько НБУ на МБ выкупал /продавал по неделям/месяцам за 2016-2017-начало 2018 ...навскидку по памяти , в прошлые ( 2016-2017 ) года , в марте была более обьемная скупка НБУ на МБ чем в 2018 ...


https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/auction/

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
разделы
Результати валютних інтервенцій НБУ у формі валютних аукціонів

Результати валютних інтервенцій НБУ
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:41

  ЛАД написав:
  orest написав:
  ЛАД написав:Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось

Всім привіт.
1 це не оптимізм чи песимізм, це спроба спрогнозувати найочевидніший перебіг подій і наслідки, з моєї точки зору. Наразі сукупність чинників і наслідки змінюються.
2 Вкладчик 1234 економіка не зжимається, просто росте тінь. Це, також, пояснює чому ЧР став таким незалежним від МБ. Нехтування цим фактом може негативно вплинути на прогнози та очікування.
П.С. Сьогодні в ночі у Львові була спроба підпалити два (всі наявні) відділення Форвардбанку...

1. Понимаю, что у Вас изменение позиции происходит не из-за смены настроения. :)
2. Не берусь спорить о росте тени, но, как мне кажется, особого роста нет, как и сжатия экономики. Скорее стагнация. Для некоторой (весьма относительной) независимости ЧР от МБ мне больше нравится объяснение ДС - нехватка нал. гривни. Ну и относительная стабильность на МБ - отклонения на 5-10 коп. туда-сюда нал. рынок решил (и может) пренебречь.
По П.С. - глупость (на мой взгляд) продолжается.

Щодо тіні, здається саме Ви писали недавно про те, що впала реалізація алкоголю і сигарет і Ви не вірите цим даним. На що Ви натякали?
З однієї сторони, виїхали мільйони споживачів цієї продукції за кордон і логічно сподіватися, що попит впав. З іншої сторони, там вони ні пити ні курити не перестали а існуючі там ціни явно шокуючи, навіть після наших подорожчань, тому заробітчани і в Польші і в Словаччині і в Чехії і навіть в Німеччині знають де купити дешевше наші алкоголь-сигарети, які попали туди явно не офіційно, а це тінь… Росте будівництво, а там тіньових аспектів вистачає і тд… Чого зараз тільки вартують нові приколи з блокуванням податкових в разі покупки товарів-сировин-виробів з спец списку ризикованих. Краще купити по чорному, ніж заморозити кошти і ще й під перевірку залетіти. А список отого складала людина з вишуканою фантазією (кажуть ми минулого року добрив експортували більше ніж виробили-імпортували мінус використали…) Тінь росте.
Мені аргументи шановного ДС не дуже переконливі. Як на мене, швидше стабільності готівковому курсу додає постійний ріст пропозиції через ріст тіні і зменшення попиту через сезонні фактори і значну частку розрахунків у валюті без переходу в грн. (система переказів Приватбанку паливна, замість возіння рюкзаків з грн. краще в 26-30 раз менше валютою. Не раз про це писав).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  #<1 ... 918919920921
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