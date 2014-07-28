Додано: Чет 26 кві, 2018 20:41

ЛАД написав: orest написав: ЛАД написав: Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось

Всім привіт.

1 це не оптимізм чи песимізм, це спроба спрогнозувати найочевидніший перебіг подій і наслідки, з моєї точки зору. Наразі сукупність чинників і наслідки змінюються.

2 Вкладчик 1234 економіка не зжимається, просто росте тінь. Це, також, пояснює чому ЧР став таким незалежним від МБ. Нехтування цим фактом може негативно вплинути на прогнози та очікування.

П.С. Сьогодні в ночі у Львові була спроба підпалити два (всі наявні) відділення Форвардбанку... Всім привіт.1 це не оптимізм чи песимізм, це спроба спрогнозувати найочевидніший перебіг подій і наслідки, з моєї точки зору. Наразі сукупність чинників і наслідки змінюються.2 Вкладчик 1234 економіка не зжимається, просто росте тінь. Це, також, пояснює чому ЧР став таким незалежним від МБ. Нехтування цим фактом може негативно вплинути на прогнози та очікування.П.С. Сьогодні в ночі у Львові була спроба підпалити два (всі наявні) відділення Форвардбанку...

1. Понимаю, что у Вас изменение позиции происходит не из-за смены настроения.

2. Не берусь спорить о росте тени, но, как мне кажется, особого роста нет, как и сжатия экономики. Скорее стагнация. Для некоторой (весьма относительной) независимости ЧР от МБ мне больше нравится объяснение ДС - нехватка нал. гривни. Ну и относительная стабильность на МБ - отклонения на 5-10 коп. туда-сюда нал. рынок решил (и может) пренебречь.

По П.С. - глупость (на мой взгляд) продолжается. 1. Понимаю, чтоизменение позиции происходит не из-за смены настроения.2. Не берусь спорить о росте тени, но, как мне кажется, особого роста нет, как и сжатия экономики. Скорее стагнация. Для некоторой (весьма относительной) независимости ЧР от МБ мне больше нравится объяснение ДС - нехватка нал. гривни. Ну и относительная стабильность на МБ - отклонения на 5-10 коп. туда-сюда нал. рынок решил (и может) пренебречь.По П.С. - глупость (на мой взгляд) продолжается.

Щодо тіні, здається саме Ви писали недавно про те, що впала реалізація алкоголю і сигарет і Ви не вірите цим даним. На що Ви натякали?З однієї сторони, виїхали мільйони споживачів цієї продукції за кордон і логічно сподіватися, що попит впав. З іншої сторони, там вони ні пити ні курити не перестали а існуючі там ціни явно шокуючи, навіть після наших подорожчань, тому заробітчани і в Польші і в Словаччині і в Чехії і навіть в Німеччині знають де купити дешевше наші алкоголь-сигарети, які попали туди явно не офіційно, а це тінь… Росте будівництво, а там тіньових аспектів вистачає і тд… Чого зараз тільки вартують нові приколи з блокуванням податкових в разі покупки товарів-сировин-виробів з спец списку ризикованих. Краще купити по чорному, ніж заморозити кошти і ще й під перевірку залетіти. А список отого складала людина з вишуканою фантазією (кажуть ми минулого року добрив експортували більше ніж виробили-імпортували мінус використали…) Тінь росте.Мені аргументи шановного ДС не дуже переконливі. Як на мене, швидше стабільності готівковому курсу додає постійний ріст пропозиції через ріст тіні і зменшення попиту через сезонні фактори і значну частку розрахунків у валюті без переходу в грн. (система переказів Приватбанку паливна, замість возіння рюкзаків з грн. краще в 26-30 раз менше валютою. Не раз про це писав).