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Результати валютних інтервенцій НБУ у формі валютних аукціонів
Результати валютних інтервенцій НБУ
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:26
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:41
Щодо тіні, здається саме Ви писали недавно про те, що впала реалізація алкоголю і сигарет і Ви не вірите цим даним. На що Ви натякали?
З однієї сторони, виїхали мільйони споживачів цієї продукції за кордон і логічно сподіватися, що попит впав. З іншої сторони, там вони ні пити ні курити не перестали а існуючі там ціни явно шокуючи, навіть після наших подорожчань, тому заробітчани і в Польші і в Словаччині і в Чехії і навіть в Німеччині знають де купити дешевше наші алкоголь-сигарети, які попали туди явно не офіційно, а це тінь… Росте будівництво, а там тіньових аспектів вистачає і тд… Чого зараз тільки вартують нові приколи з блокуванням податкових в разі покупки товарів-сировин-виробів з спец списку ризикованих. Краще купити по чорному, ніж заморозити кошти і ще й під перевірку залетіти. А список отого складала людина з вишуканою фантазією (кажуть ми минулого року добрив експортували більше ніж виробили-імпортували мінус використали…) Тінь росте.
Мені аргументи шановного ДС не дуже переконливі. Як на мене, швидше стабільності готівковому курсу додає постійний ріст пропозиції через ріст тіні і зменшення попиту через сезонні фактори і значну частку розрахунків у валюті без переходу в грн. (система переказів Приватбанку паливна, замість возіння рюкзаків з грн. краще в 26-30 раз менше валютою. Не раз про це писав).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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