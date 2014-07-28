RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:26

  lincoln2 написав:может есть у кого ссылочка ,на графики или таблицу с данными сведенные воедино ,сколько НБУ на МБ выкупал /продавал по неделям/месяцам за 2016-2017-начало 2018 ...навскидку по памяти , в прошлые ( 2016-2017 ) года , в марте была более обьемная скупка НБУ на МБ чем в 2018 ...


https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/auction/

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
разделы
Результати валютних інтервенцій НБУ у формі валютних аукціонів

Результати валютних інтервенцій НБУ
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 11.10.16
Подякував: 323 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:41

  ЛАД написав:
  orest написав:
  ЛАД написав:Кстати, смотрю, и у Ореста оптимизма поубавилось

Всім привіт.
1 це не оптимізм чи песимізм, це спроба спрогнозувати найочевидніший перебіг подій і наслідки, з моєї точки зору. Наразі сукупність чинників і наслідки змінюються.
2 Вкладчик 1234 економіка не зжимається, просто росте тінь. Це, також, пояснює чому ЧР став таким незалежним від МБ. Нехтування цим фактом може негативно вплинути на прогнози та очікування.
П.С. Сьогодні в ночі у Львові була спроба підпалити два (всі наявні) відділення Форвардбанку...

1. Понимаю, что у Вас изменение позиции происходит не из-за смены настроения. :)
2. Не берусь спорить о росте тени, но, как мне кажется, особого роста нет, как и сжатия экономики. Скорее стагнация. Для некоторой (весьма относительной) независимости ЧР от МБ мне больше нравится объяснение ДС - нехватка нал. гривни. Ну и относительная стабильность на МБ - отклонения на 5-10 коп. туда-сюда нал. рынок решил (и может) пренебречь.
По П.С. - глупость (на мой взгляд) продолжается.

Щодо тіні, здається саме Ви писали недавно про те, що впала реалізація алкоголю і сигарет і Ви не вірите цим даним. На що Ви натякали?
З однієї сторони, виїхали мільйони споживачів цієї продукції за кордон і логічно сподіватися, що попит впав. З іншої сторони, там вони ні пити ні курити не перестали а існуючі там ціни явно шокуючи, навіть після наших подорожчань, тому заробітчани і в Польші і в Словаччині і в Чехії і навіть в Німеччині знають де купити дешевше наші алкоголь-сигарети, які попали туди явно не офіційно, а це тінь… Росте будівництво, а там тіньових аспектів вистачає і тд… Чого зараз тільки вартують нові приколи з блокуванням податкових в разі покупки товарів-сировин-виробів з спец списку ризикованих. Краще купити по чорному, ніж заморозити кошти і ще й під перевірку залетіти. А список отого складала людина з вишуканою фантазією (кажуть ми минулого року добрив експортували більше ніж виробили-імпортували мінус використали…) Тінь росте.
Мені аргументи шановного ДС не дуже переконливі. Як на мене, швидше стабільності готівковому курсу додає постійний ріст пропозиції через ріст тіні і зменшення попиту через сезонні фактори і значну частку розрахунків у валюті без переходу в грн. (система переказів Приватбанку паливна, замість возіння рюкзаків з грн. краще в 26-30 раз менше валютою. Не раз про це писав).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

 
Повідомлень: 3100
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 23:08

orest
При полном, естественно, отсутствии какой бы то ни было статистики судить, что правильно, сложно.
В пользу нехватки гривни аргументов даже приводить не надо. О росте цен на продукты, ЖКХ, газ, эл.-энергию и т.д. уже писали все, кому не лень. На это уходит всё больше денег. Соответственно, меньше остаётся на покупку импорта и тем более непосредственно валюты.
Многие пишут о падении спроса. Могу подтвердить - у нас в одном из крупнейших торговых центров "Караване" упала посещаемость.

Об алкоголе и сигаретах. Кроме того, о чём Вы написали и подумали, могу добавить.
По алкоголю возможный выход для многих - самогон. Для алкашей - всякие "заменители". Не знаю точно, что сейчас (не спец :) ) - в советские времена хорошо шёл "Тройной одеколон".
По табаку. У нас в Харькове не проблема найти российские сигареты значительно дешевле украинских. Это, понятно, тень, но тень не украинская. Если продолжат ту же политику с акцизами, то, думаю, такие сигареты появятся и в др. городах (если ещё нет).

Так что аргументов достаточно как в Вашу пользу, так и в пользу предположения ДСа.
Так что, наверное, сойдёмся на том, что верно и то, и другое. Что влияет сильнее, при полном отсутствии информации сказать, на мой взгляд, невозможно. Остаются личные предпочтения. Мне кажется, важнее нехватка гривни. Значительный рост тени у меня вызывает сомнения хотя бы из-за того, о чём здесь много писали, - массового выезда заробитчан. Новых технологий и оборудования вроде не особо заметно. В таких условиях рост производства (в т.ч. и теневого) возможен за счёт роста рабочей силы, а она выезжает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9303
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2953 раз.
Подякували: 2688 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 23:33

  ЛАД написав:Не знаю точно, что сейчас (не спец ) - в советские времена хорошо шёл "Тройной одеколон".


Поллитровые спиртовые аптечные настойки сейчас один из самых продаваемых в аптеках товаров, та же самая водка, только безакцизная, поэтому очень дешевая, ну для видимости пару капель мяты или душицы или пару капель настойки коры дуба добавлены.
И аннотация написана - лечит нервы.
freeze
4
 
Повідомлень: 7614
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 00:58

freeze
Спасибо за дополнение. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9303
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2953 раз.
Подякували: 2688 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:13

  freeze написав:
  ЛАД написав:Не знаю точно, что сейчас (не спец ) - в советские времена хорошо шёл "Тройной одеколон".


Поллитровые спиртовые аптечные настойки сейчас один из самых продаваемых в аптеках товаров, та же самая водка, только безакцизная,


А я то думаю, чего у нас на каждом углу аптека, а это вот что оказывается :mrgreen:

зы: А по ценам украинским - наверно, как с газом, решили/негласно разрешили применять формулу "импортного паритета" ко всем товарам (в бакс.эквиваленте) :twisted: , ну а то что у большинства нет столько эквивалентов баксов в их доходной части - это уже проблемы индейцев и они волнуют только самих индейцев, но не шерифов.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 11.10.16
Подякував: 323 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:25

  Alex2007 написав:........
зы: А по ценам украинским - наверно, как с газом, решили/негласно разрешили применять формулу "импортного паритета" ко всем товарам (в бакс.эквиваленте) :twisted: , ну а то что у большинства нет столько эквивалентов баксов в их доходной части - это уже проблемы индейцев и они волнуют только самих индейцев, но не шерифов.

Для этого не нужно никакого решения. Достаточно отсутствие ограничений - свободная торговля. Лозунг дня - "Всё на продажу! Стране нужна валюта!".
Пока цены на продукты у нас ниже мировых, существует естественное стремление экспортировать продукцию для увеличения прибыли, а никаких ограничений нет (во всяком случае, с нашей стороны). В результате экспорт продуктов растёт, а внутри страны благодаря дефициту растут цены.
В 30-е это делалось принудительным выгребанием зерна, сегодня происходит аналогичное, но без таких эксцессов (в частности, благодаря большей продуктивности). Но тогда валюта тратилась на модернизацию страны, а сейчас непонятно на что.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9303
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2953 раз.
Подякували: 2688 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 918919920921
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5095
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6323
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3888
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55925)
27.04.2018 11:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.