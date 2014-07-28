Додано: Чет 26 кві, 2018 23:08

При полном, естественно, отсутствии какой бы то ни было статистики судить, что правильно, сложно.В пользу нехватки гривни аргументов даже приводить не надо. О росте цен на продукты, ЖКХ, газ, эл.-энергию и т.д. уже писали все, кому не лень. На это уходит всё больше денег. Соответственно, меньше остаётся на покупку импорта и тем более непосредственно валюты.Многие пишут о падении спроса. Могу подтвердить - у нас в одном из крупнейших торговых центров "Караване" упала посещаемость.Об алкоголе и сигаретах. Кроме того, о чём Вы написали и подумали, могу добавить.По алкоголю возможный выход для многих - самогон. Для алкашей - всякие "заменители". Не знаю точно, что сейчас (не спец) - в советские времена хорошо шёл "Тройной одеколон".По табаку. У нас в Харькове не проблема найти российские сигареты значительно дешевле украинских. Это, понятно, тень, но тень не украинская. Если продолжат ту же политику с акцизами, то, думаю, такие сигареты появятся и в др. городах (если ещё нет).Так что аргументов достаточно как в Вашу пользу, так и в пользу предположения ДСа.Так что, наверное, сойдёмся на том, что верно и то, и другое. Что влияет сильнее, при полном отсутствии информации сказать, на мой взгляд, невозможно. Остаются личные предпочтения. Мне кажется, важнее нехватка гривни. Значительный рост тени у меня вызывает сомнения хотя бы из-за того, о чём здесь много писали, - массового выезда заробитчан. Новых технологий и оборудования вроде не особо заметно. В таких условиях рост производства (в т.ч. и теневого) возможен за счёт роста рабочей силы, а она выезжает.