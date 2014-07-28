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Результати валютних інтервенцій НБУ у формі валютних аукціонів
Результати валютних інтервенцій НБУ
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:26
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Додано: Чет 26 кві, 2018 20:41
Щодо тіні, здається саме Ви писали недавно про те, що впала реалізація алкоголю і сигарет і Ви не вірите цим даним. На що Ви натякали?
З однієї сторони, виїхали мільйони споживачів цієї продукції за кордон і логічно сподіватися, що попит впав. З іншої сторони, там вони ні пити ні курити не перестали а існуючі там ціни явно шокуючи, навіть після наших подорожчань, тому заробітчани і в Польші і в Словаччині і в Чехії і навіть в Німеччині знають де купити дешевше наші алкоголь-сигарети, які попали туди явно не офіційно, а це тінь… Росте будівництво, а там тіньових аспектів вистачає і тд… Чого зараз тільки вартують нові приколи з блокуванням податкових в разі покупки товарів-сировин-виробів з спец списку ризикованих. Краще купити по чорному, ніж заморозити кошти і ще й під перевірку залетіти. А список отого складала людина з вишуканою фантазією (кажуть ми минулого року добрив експортували більше ніж виробили-імпортували мінус використали…) Тінь росте.
Мені аргументи шановного ДС не дуже переконливі. Як на мене, швидше стабільності готівковому курсу додає постійний ріст пропозиції через ріст тіні і зменшення попиту через сезонні фактори і значну частку розрахунків у валюті без переходу в грн. (система переказів Приватбанку паливна, замість возіння рюкзаків з грн. краще в 26-30 раз менше валютою. Не раз про це писав).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 26 кві, 2018 23:08
orest
При полном, естественно, отсутствии какой бы то ни было статистики судить, что правильно, сложно.
В пользу нехватки гривни аргументов даже приводить не надо. О росте цен на продукты, ЖКХ, газ, эл.-энергию и т.д. уже писали все, кому не лень. На это уходит всё больше денег. Соответственно, меньше остаётся на покупку импорта и тем более непосредственно валюты.
Многие пишут о падении спроса. Могу подтвердить - у нас в одном из крупнейших торговых центров "Караване" упала посещаемость.
Об алкоголе и сигаретах. Кроме того, о чём Вы написали и подумали, могу добавить.
По алкоголю возможный выход для многих - самогон. Для алкашей - всякие "заменители". Не знаю точно, что сейчас (не спец ) - в советские времена хорошо шёл "Тройной одеколон".
По табаку. У нас в Харькове не проблема найти российские сигареты значительно дешевле украинских. Это, понятно, тень, но тень не украинская. Если продолжат ту же политику с акцизами, то, думаю, такие сигареты появятся и в др. городах (если ещё нет).
Так что аргументов достаточно как в Вашу пользу, так и в пользу предположения ДСа.
Так что, наверное, сойдёмся на том, что верно и то, и другое. Что влияет сильнее, при полном отсутствии информации сказать, на мой взгляд, невозможно. Остаются личные предпочтения. Мне кажется, важнее нехватка гривни. Значительный рост тени у меня вызывает сомнения хотя бы из-за того, о чём здесь много писали, - массового выезда заробитчан. Новых технологий и оборудования вроде не особо заметно. В таких условиях рост производства (в т.ч. и теневого) возможен за счёт роста рабочей силы, а она выезжает.
Додано: Чет 26 кві, 2018 23:33
Поллитровые спиртовые аптечные настойки сейчас один из самых продаваемых в аптеках товаров, та же самая водка, только безакцизная, поэтому очень дешевая, ну для видимости пару капель мяты или душицы или пару капель настойки коры дуба добавлены.
И аннотация написана - лечит нервы.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:13
А я то думаю, чего у нас на каждом углу аптека, а это вот что оказывается
зы: А по ценам украинским - наверно, как с газом, решили/негласно разрешили применять формулу "импортного паритета" ко всем товарам (в бакс.эквиваленте) , ну а то что у большинства нет столько эквивалентов баксов в их доходной части - это уже проблемы индейцев и они волнуют только самих индейцев, но не шерифов.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:25
Для этого не нужно никакого решения. Достаточно отсутствие ограничений - свободная торговля. Лозунг дня - "Всё на продажу! Стране нужна валюта!".
Пока цены на продукты у нас ниже мировых, существует естественное стремление экспортировать продукцию для увеличения прибыли, а никаких ограничений нет (во всяком случае, с нашей стороны). В результате экспорт продуктов растёт, а внутри страны благодаря дефициту растут цены.
В 30-е это делалось принудительным выгребанием зерна, сегодня происходит аналогичное, но без таких эксцессов (в частности, благодаря большей продуктивности). Но тогда валюта тратилась на модернизацию страны, а сейчас непонятно на что.
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