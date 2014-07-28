Додано: Суб 28 кві, 2018 10:44

freeze написав: Vitl написав: Скорее к зиме Скорее к зиме



Вряд ли. Зима начало предвыборной компании. Курс будут держать зубами. Опыт октября 2014 года перед глазами. В период предвыборной компании законы экономики не работают, работает политическая целесообразность. Тем более цифра 30 - сакральная в головах многих избирателей. 30 до выборов никак не перейдём, имхо. Вряд ли. Зима начало предвыборной компании. Курс будут держать зубами. Опыт октября 2014 года перед глазами. В период предвыборной компании законы экономики не работают, работает политическая целесообразность. Тем более цифра 30 - сакральная в головах многих избирателей. 30 до выборов никак не перейдём, имхо.

Если разложить всё по месяцам, то вполне может статься так - в январе 2019 и 31, а потом как в этом году резко вниз.Чем не вариант.Следующий вариант - приручение к 30 ещё этой осенью, и потом пабедная стабильность до выборов, чем не вариант.Но есть и противоположные, состоящие в том, что есть так же возможность на время и укрепить гривну при желании.Вернее при осуществлении какого нибудь хитрого и нежданного плана для всех.Ну и без вывода размышления как бы не полные получаются.А вывод как обычно самый простой - сидеть в зелёном танке, дабы из за копеек не тратить нервы и время.