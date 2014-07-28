|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:44
freeze написав: Vitl написав:
Скорее к зиме
Вряд ли. Зима начало предвыборной компании. Курс будут держать зубами. Опыт октября 2014 года перед глазами. В период предвыборной компании законы экономики не работают, работает политическая целесообразность. Тем более цифра 30 - сакральная в головах многих избирателей. 30 до выборов никак не перейдём, имхо.
Если разложить всё по месяцам, то вполне может статься так - в январе 2019 и 31, а потом как в этом году резко вниз.Чем не вариант.Следующий вариант - приручение к 30 ещё этой осенью, и потом пабедная стабильность до выборов, чем не вариант.Но есть и противоположные, состоящие в том, что есть так же возможность на время и укрепить гривну при желании.Вернее при осуществлении какого нибудь хитрого и нежданного плана для всех.Ну и без вывода размышления как бы не полные получаются.А вывод как обычно самый простой - сидеть в зелёном танке
, дабы из за копеек не тратить нервы и время.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 13995
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 1279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:49
Vitl написав:
Но есть и противоположные, состоящие в том, что есть так же возможность на время и укрепить гривну при желании.Вернее при осуществлении какого нибудь хитрого и нежданного плана для всех
Чтоб купить валюту дешевле, а через максимум месяц - продать на 10-20-30% дороже, или заплатить кредиторам
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5347
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3489 раз.
- Подякували: 1041 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:21
Вкладчик1234 написав: Vitl написав:
Но есть и противоположные, состоящие в том, что есть так же возможность на время и укрепить гривну при желании.Вернее при осуществлении какого нибудь хитрого и нежданного плана для всех
Чтоб купить валюту дешевле, а через максимум месяц - продать на 10-20-30% дороже, или заплатить кредиторам
Если отбросить все если да кабы, то логика говорит однозначно и только в одну сторону - укрепление гривны нужно для откупа валюты.С какой целью, это уже не важно, главное, что при дорогой гривне получается выгодно и дёшево купить доллары.Что потом делать с долларами вопрос второй.Такой сценарий будет запущен при отсутствии возможности взять доллары в другом месте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 13995
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 1279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 кві, 2018 14:32
Vitl написав:
Если отбросить все если да кабы, то логика говорит однозначно и только в одну сторону - укрепление гривны нужно для откупа валюты.С какой целью, это уже не важно, главное, что при дорогой гривне получается выгодно и дёшево купить доллары.Что потом делать с долларами вопрос второй.Такой сценарий будет запущен при отсутствии возможности взять доллары в другом месте.
Отже (продовжуючи думку) допоки перспектив чергової подачки МВФ нема (і до виборів скоріш за все її не буде), політика втримування курсу заради дешевшого відкупу буде застосовуватись і надалі (особливо у ті періоди, в які йдуть планові погашення по цим кредитним подачкам).
-
Sergo
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 14.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 кві, 2018 17:24
Sergo написав: Vitl написав:
Если отбросить все если да кабы, то логика говорит однозначно и только в одну сторону - укрепление гривны нужно для откупа валюты.С какой целью, это уже не важно, главное, что при дорогой гривне получается выгодно и дёшево купить доллары.Что потом делать с долларами вопрос второй.Такой сценарий будет запущен при отсутствии возможности взять доллары в другом месте.
Отже (продовжуючи думку) допоки перспектив чергової подачки МВФ нема (і до виборів скоріш за все її не буде), політика втримування курсу заради дешевшого відкупу буде застосовуватись і надалі (особливо у ті періоди, в які йдуть планові погашення по цим кредитним подачкам).
Совершенно верно.Но с оговоркой, что в формуле курсообразования, как я ранее выражался, есть и другие составляющие, вносящие лепту.Но основной принцип именно такой.И ещё, в перспективе это приведёт к резкому скачку, главное что он будет после выборов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 13995
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 1279 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
реклама
|