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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 919920921922
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:44

  freeze написав:
  Vitl написав:Скорее к зиме


Вряд ли. Зима начало предвыборной компании. Курс будут держать зубами. Опыт октября 2014 года перед глазами. В период предвыборной компании законы экономики не работают, работает политическая целесообразность. Тем более цифра 30 - сакральная в головах многих избирателей. 30 до выборов никак не перейдём, имхо.


Если разложить всё по месяцам, то вполне может статься так - в январе 2019 и 31, а потом как в этом году резко вниз.Чем не вариант.Следующий вариант - приручение к 30 ещё этой осенью, и потом пабедная стабильность до выборов, чем не вариант.Но есть и противоположные, состоящие в том, что есть так же возможность на время и укрепить гривну при желании.Вернее при осуществлении какого нибудь хитрого и нежданного плана для всех.Ну и без вывода размышления как бы не полные получаются.А вывод как обычно самый простой - сидеть в зелёном танке :D , дабы из за копеек не тратить нервы и время.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:49

  Vitl написав:Но есть и противоположные, состоящие в том, что есть так же возможность на время и укрепить гривну при желании.Вернее при осуществлении какого нибудь хитрого и нежданного плана для всех

Чтоб купить валюту дешевле, а через максимум месяц - продать на 10-20-30% дороже, или заплатить кредиторам
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:21

  Вкладчик1234 написав:
  Vitl написав:Но есть и противоположные, состоящие в том, что есть так же возможность на время и укрепить гривну при желании.Вернее при осуществлении какого нибудь хитрого и нежданного плана для всех

Чтоб купить валюту дешевле, а через максимум месяц - продать на 10-20-30% дороже, или заплатить кредиторам


Если отбросить все если да кабы, то логика говорит однозначно и только в одну сторону - укрепление гривны нужно для откупа валюты.С какой целью, это уже не важно, главное, что при дорогой гривне получается выгодно и дёшево купить доллары.Что потом делать с долларами вопрос второй.Такой сценарий будет запущен при отсутствии возможности взять доллары в другом месте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 14:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Если отбросить все если да кабы, то логика говорит однозначно и только в одну сторону - укрепление гривны нужно для откупа валюты.С какой целью, это уже не важно, главное, что при дорогой гривне получается выгодно и дёшево купить доллары.Что потом делать с долларами вопрос второй.Такой сценарий будет запущен при отсутствии возможности взять доллары в другом месте.

Отже (продовжуючи думку) допоки перспектив чергової подачки МВФ нема (і до виборів скоріш за все її не буде), політика втримування курсу заради дешевшого відкупу буде застосовуватись і надалі (особливо у ті періоди, в які йдуть планові погашення по цим кредитним подачкам).
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 17:24

  Sergo написав:
  Vitl написав:Если отбросить все если да кабы, то логика говорит однозначно и только в одну сторону - укрепление гривны нужно для откупа валюты.С какой целью, это уже не важно, главное, что при дорогой гривне получается выгодно и дёшево купить доллары.Что потом делать с долларами вопрос второй.Такой сценарий будет запущен при отсутствии возможности взять доллары в другом месте.

Отже (продовжуючи думку) допоки перспектив чергової подачки МВФ нема (і до виборів скоріш за все її не буде), політика втримування курсу заради дешевшого відкупу буде застосовуватись і надалі (особливо у ті періоди, в які йдуть планові погашення по цим кредитним подачкам).


Совершенно верно.Но с оговоркой, что в формуле курсообразования, как я ранее выражался, есть и другие составляющие, вносящие лепту.Но основной принцип именно такой.И ещё, в перспективе это приведёт к резкому скачку, главное что он будет после выборов. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:02

  Sergo написав:

Отже (продовжуючи думку) допоки перспектив чергової подачки МВФ нема (і до виборів скоріш за все її не буде), політика втримування курсу заради дешевшого відкупу буде застосовуватись і надалі (особливо у ті періоди, в які йдуть планові погашення по цим кредитним подачкам).[/quote]

оно то вроде и так...вроде как и согласен...но...при долгом ( в течении 2018 г) удерживании ,курса на таком уровне 26.1_27.5 , где найдется ,столько желающих ,расстаться с зелеными на таких уровнях, когда в умах 29+..если не ошибаюсь , все уже по возможности ,не стали ждать лета и уже зеленеют..бизнес ,который не успел слить зимой по 28-27+, уже продает обязаловку по максимальному минимуму ..многие пользуются кредитными гривневыеми линиями ...понятно , рычаги есть у НБУ, но уже к осени , сдерживать рост курса станет гораздо сложнее ..фактор внешних долгов 2019 ( с 2018 то разберутся ), как домклавов меч..и ОВГЗ даже под 20+% , не факт, что найдутся много желающих...как по мне , как раз время гривневую часть портфеля переводить в USD , может и не выиграешь особо , но и проиграть меньше шансов...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:19

lincoln2

как по мне , как раз время гривневую часть портфеля переводить в USD

Коллеги, что вы всё какие то специфические термины употребляете.Говорите проще - залезть в зелёный танк :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

добавлю , очень много людей в депо до лета 2018 , под 16-22 % сидят , в грн и планируют откупаться летом...тоесть , не обязательно ждать августа 2018, и повторение курса лета 2016-2017 , ЭТО не свершившийся факт , что повторение будет в 2018 летом ... ниже 26 , если и будет , то не значительно ниже..а вот сюрпризы , в плане роста 26+ ,довольно реальны ...не убеждаю, сам поступаю так , да и нервы , они дороже :)
пс ксати , не факт ,что при прогнозном проиграше на выборах преза , его клоака , не начнет тикать заранее ,куда подальше закордон, а не поддерживать курс
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:24

  Vitl написав:lincoln2

как по мне , как раз время гривневую часть портфеля переводить в USD

Коллеги, что вы всё какие то специфические термины употребляете.Говорите проще - залезть в зелёный танк :D


раньше залезть на зеленый забор называли :)
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:40

  lincoln2 написав:
  Vitl написав:lincoln2

как по мне , как раз время гривневую часть портфеля переводить в USD

Коллеги, что вы всё какие то специфические термины употребляете.Говорите проще - залезть в зелёный танк :D


раньше залезть на зеленый забор называли :)


Раньше...Всё меняется.Все заметили, что ДС стал в зелёнках менять фразеологические обороты.Ну правильно,нельзя же годами и десятилетиями одно и тоже, нужно как то разнообразить.Правда мне неудобно стало от отсутствия - впрочем по порядку, но то мелочи.
А по существу обсуждения хотел добавить и напомнить, что в начале года вся страна была готова к курсу 29-30 и все с этим смирились.И :!: бюджетник был принят, рассчитан и объявлен совсем не с балды.А потом эфиктивные устроили этот бред с курсом 26.А гривнезависимые подхватили это на ура,мол перестраховались и экспорт и таможня и пятое с десятым - бред.А то два три месяца назад никтоне знал что и сколько будет.Чистейший отжим.
Дело в том, что на примере гривны сложно понять эту манипуляцию, приводится в пример прошлый год с курсом на 60 :!: копеек меньшим и преподносится что в этом тоже меньше, но умалчивается что на 3 гривны.А те кто в криптотеме прошли это совсем недавно.Я объяснял всем,что просадка крипты - это манипуляция для закупа , кто послушал и по 6-7 биток взял уже имеют 50% за пару месяцев, а кто завопил что в ноль уходим, тот пусть нюхает шашлык из далека :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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