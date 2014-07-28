Додано: Суб 28 кві, 2018 21:40

lincoln2 написав: Vitl написав: lincoln2



как по мне , как раз время гривневую часть портфеля переводить в USD



Коллеги, что вы всё какие то специфические термины употребляете.Говорите проще - залезть в зелёный танк как по мне , как раз время гривневую часть портфеля переводить в USDКоллеги, что вы всё какие то специфические термины употребляете.Говорите проще - залезть в зелёный танк



раньше залезть на зеленый забор называли раньше залезть на зеленый забор называли

Раньше...Всё меняется.Все заметили, что ДС стал в зелёнках менять фразеологические обороты.Ну правильно,нельзя же годами и десятилетиями одно и тоже, нужно как то разнообразить.Правда мне неудобно стало от отсутствия - впрочем по порядку, но то мелочи.А по существу обсуждения хотел добавить и напомнить, что в начале года вся страна была готова к курсу 29-30 и все с этим смирились.Ибюджетник был принят, рассчитан и объявлен совсем не с балды.А потом эфиктивные устроили этот бред с курсом 26.А гривнезависимые подхватили это на ура,мол перестраховались и экспорт и таможня и пятое с десятым - бред.А то два три месяца назад никтоне знал что и сколько будет.Чистейший отжим.Дело в том, что на примере гривны сложно понять эту манипуляцию, приводится в пример прошлый год с курсом на 60копеек меньшим и преподносится что в этом тоже меньше, но умалчивается что на 3 гривны.А те кто в криптотеме прошли это совсем недавно.Я объяснял всем,что просадка крипты - это манипуляция для закупа , кто послушал и по 6-7 биток взял уже имеют 50% за пару месяцев, а кто завопил что в ноль уходим, тот пусть нюхает шашлык из далека