lincoln2 написав:добавлю , очень много людей в депо до лета 2018 , под 16-22 % сидят , в грн и планируют откупаться летом...тоесть , не обязательно ждать августа 2018, и повторение курса лета 2016-2017 , ЭТО не свершившийся факт , что повторение будет в 2018 летом ... ниже 26 , если и будет , то не значительно ниже..а вот сюрпризы , в плане роста 26+ ,довольно реальны ...не убеждаю, сам поступаю так , да и нервы , они дороже
пс ксати , не факт ,что при прогнозном проиграше на выборах преза , его клоака , не начнет тикать заранее ,куда подальше закордон, а не поддерживать курс
Все так, думаючі вже зараз неквапливо відкупляються..
Стосовно "пс" - біда в тому, що переважна більшість ЗМІ під контролем, "альтернативу" (якщо вона є) в медійне поле не допустять, отже шансів набрати електоральну підтримку - невебагато. А враховуючи, що владні і силові вертикалі у зв`язці і контролюють ЦВК, шанси на зміну невеликі. Хіба буде сильне бажання у зовнішніх донорів влаштувати кардинальні зміни. Але тоді країну чекають "веселі часи" (накшталт недавніх). Часи революцій йдуть світом..