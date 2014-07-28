Додано: Нед 29 кві, 2018 09:18

ЛАД написав: Сомневаюсь, что в ближайшее время удастся организовать такие массовые выступления как в 2013-14. Сомневаюсь, что в ближайшее время удастся организовать такие массовые выступления как в 2013-14.

Никаких протестов не будет.Западные организаторы достигли уже своих целей, восточные организаторы оперативно обезвреживаются, власть против себя не будет ничего организовывать, Тимошенко, уверенно идущая к Президентству тоже понятно не будет организовывать, зачем ей это надо, всё идет по плану, а по экономическим вопросам и так чтобы самостоятельно выйти на протесты, я такого не помню лет 27 уже, с тех пор как шахтеры стучали касками. После этого всё локальные малолюдные недовольства. Нет такой традиции, как например, во Франции, когда после повышения цен на метро, по-моему на 5 процентов, в центре на митинг собирается миллион недовольных. У нас или на ток-шоу побухтят, или на кухнях.