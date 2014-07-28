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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:50
lincoln2 написав:
добавлю , очень много людей в депо до лета 2018 , под 16-22 % сидят , в грн и планируют откупаться летом...тоесть , не обязательно ждать августа 2018, и повторение курса лета 2016-2017 , ЭТО не свершившийся факт , что повторение будет в 2018 летом ... ниже 26 , если и будет , то не значительно ниже..а вот сюрпризы , в плане роста 26+ ,довольно реальны ...не убеждаю, сам поступаю так , да и нервы , они дороже
пс ксати , не факт ,что при прогнозном проиграше на выборах преза , его клоака , не начнет тикать заранее ,куда подальше закордон, а не поддерживать курс
Все так, думаючі вже зараз неквапливо відкупляються..
Стосовно "пс" - біда в тому, що переважна більшість ЗМІ під контролем, "альтернативу" (якщо вона є) в медійне поле не допустять, отже шансів набрати електоральну підтримку - невебагато. А враховуючи, що владні і силові вертикалі у зв`язці і контролюють ЦВК, шанси на зміну невеликі. Хіба буде сильне бажання у зовнішніх донорів влаштувати кардинальні зміни. Але тоді країну чекають "веселі часи" (накшталт недавніх). Часи революцій йдуть світом..
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Sergo
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Додано: Нед 29 кві, 2018 08:50
Сомневаюсь, что в ближайшее время удастся организовать такие массовые выступления как в 2013-14. Революции каждый год устраивать не скажу не возможно, но крайне сложно. Так же, как и войну, пока слишком свежа память. Разве что поднять цены на газ в 3 раза.
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ЛАД
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Додано: Нед 29 кві, 2018 09:18
ЛАД написав:
Сомневаюсь, что в ближайшее время удастся организовать такие массовые выступления как в 2013-14.
Никаких протестов не будет.
Западные организаторы достигли уже своих целей, восточные организаторы оперативно обезвреживаются, власть против себя не будет ничего организовывать, Тимошенко, уверенно идущая к Президентству тоже понятно не будет организовывать, зачем ей это надо, всё идет по плану, а по экономическим вопросам и так чтобы самостоятельно выйти на протесты, я такого не помню лет 27 уже, с тех пор как шахтеры стучали касками. После этого всё локальные малолюдные недовольства. Нет такой традиции, как например, во Франции, когда после повышения цен на метро, по-моему на 5 процентов, в центре на митинг собирается миллион недовольных. У нас или на ток-шоу побухтят, или на кухнях.
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freeze
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Додано: Нед 29 кві, 2018 09:27
Vitl написав: freeze написав: Vitl написав:
Скорее к зиме
Вряд ли. Зима начало предвыборной компании. Курс будут держать зубами. Опыт октября 2014 года перед глазами. В период предвыборной компании законы экономики не работают, работает политическая целесообразность. Тем более цифра 30 - сакральная в головах многих избирателей. 30 до выборов никак не перейдём, имхо.
Если разложить всё по месяцам, то вполне может статься так - в январе 2019 и 31, а потом как в этом году резко вниз.Чем не вариант.Следующий вариант - приручение к 30 ещё этой осенью, и потом пабедная стабильность до выборов, чем не вариант.Но есть и противоположные, состоящие в том, что есть так же возможность на время и укрепить гривну при желании.Вернее при осуществлении какого нибудь хитрого и нежданного плана для всех.Ну и без вывода размышления как бы не полные получаются.А вывод как обычно самый простой - сидеть в зелёном танке
, дабы из за копеек не тратить нервы и время.
это как бы Best Worst Case Scenario,
а если не получиться перекредитоваться у МВФ(а всё идет к тому), может наступить реальный Worst-Case Scenario
:
-НБУ отпылесосит у банков все, что население принесло под депозиты и на обмен и если еще с экспортерами не выйдет, то "О боги, боги мои, яду мне, яду!.."
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