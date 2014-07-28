Додано: Нед 29 кві, 2018 17:46

prodigy написав: Вряд ли. Зима начало предвыборной компании. Курс будут держать зубами. Опыт октября 2014 года перед глазами. В период предвыборной компании законы экономики не работают, работает политическая целесообразность. Тем более цифра 30 - сакральная в головах многих избирателей. 30 до выборов никак не перейдём, имхо. Вряд ли. Зима начало предвыборной компании. Курс будут держать зубами. Опыт октября 2014 года перед глазами. В период предвыборной компании законы экономики не работают, работает политическая целесообразность. Тем более цифра 30 - сакральная в головах многих избирателей. 30 до выборов никак не перейдём, имхо.

Если разложить всё по месяцам, то вполне может статься так - в январе 2019 и 31, а потом как в этом году резко вниз.Чем не вариант.Следующий вариант - приручение к 30 ещё этой осенью, и потом пабедная стабильность до выборов, чем не вариант.Но есть и противоположные, состоящие в том, что есть так же возможность на время и укрепить гривну при желании.Вернее при осуществлении какого нибудь хитрого и нежданного плана для всех.Ну и без вывода размышления как бы не полные получаются.А вывод как обычно самый простой - сидеть в зелёном танке, дабы из за копеек не тратить нервы и время.[/quote]это как бы Best Worst Case Scenario,а если не получиться перекредитоваться у МВФ(а всё идет к тому), может наступить реальный-НБУ отпылесосит у банков все, что население принесло под депозиты и на обмен и если еще с экспортерами не выйдет, то "О боги, боги мои, яду мне, яду!.."[/quote]Считаю, и уверен, вспоминаем - у мвф правило - кредит всё таки дать, хотя бы в самый последний момент.Т е мы его получим, но когда неизвестно, но дефолта не будет.Всё утрясётся и прийдёт к равновесным значениям.Просто кому нужно срочно, тот полиняет, кто может ждать. тот дождётся.ПС я уже писал. что очень есть большая аналогия с криптовалютами.Там всё то же самое, только развивается гораздо быстрее и волатильней.Но принципы одни и те же.Поэтому владеющим принципами в общем всё понятно, просто вопрос времени.А чтобы этот вопрос не был критичным. необходимо собл рискменеджмент.