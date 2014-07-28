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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:39

  Sergo написав:Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..

Походу в этом году валютный август будет в мае :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:56

  Вкладчик1234 написав:
  Sergo написав:Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..

Походу в этом году валютный август будет в мае :)

Ну.. Казав сліпий: "Побачимо" :)
Sergo
 
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  #<1 ... 921922923924
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