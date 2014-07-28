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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 30 кві, 2018 17:35
Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..
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Sergo
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Додано: Пон 30 кві, 2018 17:39
Sergo написав:
Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..
Походу в этом году валютный август будет в мае
Всё IMHO
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Sergo
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