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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 921922923924
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:39

  Sergo написав:Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..

Походу в этом году валютный август будет в мае :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:56

  Вкладчик1234 написав:
  Sergo написав:Ну що, місто Лева вже пішло під 26, Київ ще чинить супротив..

Походу в этом году валютный август будет в мае :)

Ну.. Казав сліпий: "Побачимо" :)
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:24

супервалюта же

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bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:11

  Vitl написав: ПС нбу объявлением о 10 ежедневных лимонах выдал линию партии, из кот следует намерение желание необходимость выкупа валюты...и в объёмах гораздо больших указанных.Т о транша нэт, повышения курса тоже нэ будет, придержу ка я гривну и дороже 25,75 откупаться не буду :idea:

Это очень сильное заявление. Имхо 26.00/10 - самое лучшее. Все равно настоящее дно не поймаете.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:16

  ЛАД написав:Но тогда валюта тратилась на модернизацию страны, а сейчас непонятно на что.

На отдачу долгов, конечно.
Не забывайте, есть еще и коммерческие внешние долги.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:19

  Sergo написав: Все так, думаючі вже зараз неквапливо відкупляються..
Стосовно "пс" - біда в тому, що переважна більшість ЗМІ під контролем, "альтернативу" (якщо вона є) в медійне поле не допустять

Список подконтрольных СМИ - в студию 8)
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